Артета назвал факторы, помешавшие «Арсеналу» стать чемпионом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о факторах, помешавших его команде выиграть нынешний сезон АПЛ.
Разумеется, были вещи, которые мы могли бы сделать лучше. Если бы не было травм, удалений, спорных решений рефери – возможно, мы выиграли бы все поединки. Но имеем то, что имеем. По окончании сезона мы подведем итоги, что сработало, а что нет.
Но если бы вы задали мне вопрос в августе: «С учетом всего, что случится с командой в нынешнем сезоне, на каком месте вы видите „Арсенал“?», то, возможно, «На втором» было бы оптимальным ответом.
Понятно, что уничтожить реал в двух матчах это огромный успех,а не случайность,но будем честны,что в Лондоне фортуна просто благоволила к хозяевам. Вот уверен если повторить эти штрафные даже 10 раз с выстроением стенки,то не факт что Райс забьет даже один гол. На эмирэйтс красные забили столько сколько могли,особо даже Куртуа не напрягая,в отличии от защиты и полузащиты. Лч на следующий сезон уже застолбили, осталось прорваться в финал... Ну и меньше заниматься болтовней,понимаю что успех затуманивает мозг.
Понятно, что уничтожить реал в двух матчах это огромный успех,а не случайность,но будем честны,что в Лондоне фортуна просто благоволила к хозяевам. Вот уверен если повторить эти штрафные даже 10 раз с выстроением стенки,то не факт что Райс забьет даже один гол. На эмирэйтс красные забили столько сколько могли,особо даже Куртуа не напрягая,в отличии от защиты и полузащиты. Лч на следующий сезон уже застолбили, осталось прорваться в финал... Ну и меньше заниматься болтовней,понимаю что успех затуманивает мозг.