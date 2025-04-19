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Артета назвал факторы, помешавшие «Арсеналу» стать чемпионом

вчера, 08:57

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о факторах, помешавших его команде выиграть нынешний сезон АПЛ.

Разумеется, были вещи, которые мы могли бы сделать лучше. Если бы не было травм, удалений, спорных решений рефери – возможно, мы выиграли бы все поединки. Но имеем то, что имеем. По окончании сезона мы подведем итоги, что сработало, а что нет.

Но если бы вы задали мне вопрос в августе: «С учетом всего, что случится с командой в нынешнем сезоне, на каком месте вы видите „Арсенал“?», то, возможно, «На втором» было бы оптимальным ответом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:09
Бывает случаи,когда игроки перегорает перед матчем,а тут этим страдает тренер.
Понятно, что уничтожить реал в двух матчах это огромный успех,а не случайность,но будем честны,что в Лондоне фортуна просто благоволила к хозяевам. Вот уверен если повторить эти штрафные даже 10 раз с выстроением стенки,то не факт что Райс забьет даже один гол. На эмирэйтс красные забили столько сколько могли,особо даже Куртуа не напрягая,в отличии от защиты и полузащиты. Лч на следующий сезон уже застолбили, осталось прорваться в финал... Ну и меньше заниматься болтовней,понимаю что успех затуманивает мозг.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:54
Просто не выдержали гонки.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:20
Если Арсенал выиграет ЛЧ, Артете всё простят. Никто не вспомнит годы неудачи, а будут хвалить за первый титул ЛЧ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:21, ред.
Мда. Просто гипотетически - щас Арсенал берёт и в погоне за выходом в финал ЛЧ проваливает концовку сезона в АПЛ. Второе место ещё не заработано, медведь ещё живой, шкуру делить рано и не безопасно. Потом припомнят ещё что говорил. Артета не выдержал успехов и его понесло, голову вскружило и он уже на всех пьедесталах в своей голове стоит и ликует. Ему бы спуститься с небес на землю, уж очень не охота ПСЖ в финале видеть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:08
Сами виноваты во всем и нечего пенять на судей
Гость
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