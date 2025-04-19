Артета назвал факторы, помешавшие «Арсеналу» стать чемпионом

Главный тренер «Арсенала» высказался о факторах, помешавших его команде выиграть нынешний сезон АПЛ .

Разумеется, были вещи, которые мы могли бы сделать лучше. Если бы не было травм, удалений, спорных решений рефери – возможно, мы выиграли бы все поединки. Но имеем то, что имеем. По окончании сезона мы подведем итоги, что сработало, а что нет.

Но если бы вы задали мне вопрос в августе: «С учетом всего, что случится с командой в нынешнем сезоне, на каком месте вы видите „Арсенал“?», то, возможно, «На втором» было бы оптимальным ответом.