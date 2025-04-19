Гвардиола: «Я хочу, чтобы Макати остался в „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о будущем полузащитника .

Учитывая возраст Макати, я бы хотел, чтобы он остался в следующем сезоне. Я понимаю, что игроки хотят больше минут. Я бы хотел, чтобы он остался, он игрок академии, знает закономерности, прекрасный человек, прекрасный парень. Он очень хорошо тренируется, играет на разных позициях.