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Гвардиола: «Я хочу, чтобы Макати остался в „Манчестер Сити“»

вчера, 10:52

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Джеймса Макати.

Учитывая возраст Макати, я бы хотел, чтобы он остался в следующем сезоне. Я понимаю, что игроки хотят больше минут. Я бы хотел, чтобы он остался, он игрок академии, знает закономерности, прекрасный человек, прекрасный парень. Он очень хорошо тренируется, играет на разных позициях.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:01
То же самое говорил про Палмера)))) и месяц не прошел, МанСити продал игрока
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:00
Конечно талантливую молодёжь надо оставлять и давать больше времени. На крайняк в аренду отправить
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:00
Игроку надо больше играть!Все таки 22 года
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:57, ред.
В оригинале было так:
- Хосеп, вам нужен Макати?
- Нет, мы не будем его покупать, я даже не знаю кто это.
- Так он же игрок вашей команды, воспитанник.
- Ааа, я хочу чтобы он остался, очень на него рассчитываю.
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