Месси о Мексике: «Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что не следует сравнивать сборные Аргентины и Мексики.
Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами, которого на самом деле нет. Сравнивать Аргентину и Мексику глупо, и я не могу понять, откуда все это взялось.
Не знаю, что случилось с мексиканцами, откуда взялась эта враждебность, эта злость. Я всегда чувствовал любовь со стороны мексиканцев, я никогда никого не оскорблял.
Просто они только узнали что они из северной Америки)
Вообще возможно они подумали что если они будут всё время стремиться стать лучше Аргентины как принципиального соперника то они будут лучше играть в футбол? Ну как вариант
Просто они только узнали что они из северной Америки)
Вообще возможно они подумали что если они будут всё время стремиться стать лучше Аргентины как принципиального соперника то они будут лучше играть в футбол? Ну как вариант