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Месси о Мексике: «Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами»

вчера, 08:26

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что не следует сравнивать сборные Аргентины и Мексики.

Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами, которого на самом деле нет. Сравнивать Аргентину и Мексику глупо, и я не могу понять, откуда все это взялось.

Не знаю, что случилось с мексиканцами, откуда взялась эта враждебность, эта злость. Я всегда чувствовал любовь со стороны мексиканцев, я никогда никого не оскорблял.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 09:29
Пистон никого не оскорбляет?! Лжец и лицемер!!! Совсем недавно оскорбил арбитра!!! Унижал молодых товарищей по сборной и многое другое... Андронов правильно о нем написал:"Месси- гениальное животное"!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:45
То, что Мексика соперничает с Аргентиной знают только в Мексике. 🤔
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:40
На футбольном поле всё сборные - соперники - футбол это игра где играют друг против друга - то есть соперничают...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:30
Че у них там происходит вообще?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:28, ред.
Мексиканское противостояние)
Просто они только узнали что они из северной Америки)

Вообще возможно они подумали что если они будут всё время стремиться стать лучше Аргентины как принципиального соперника то они будут лучше играть в футбол? Ну как вариант
Гость
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