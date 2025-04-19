Месси о Мексике: «Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами»

Нападающий «Интер Майами» считает, что не следует сравнивать сборные Аргентины и Мексики.

Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами, которого на самом деле нет. Сравнивать Аргентину и Мексику глупо, и я не могу понять, откуда все это взялось.

Не знаю, что случилось с мексиканцами, откуда взялась эта враждебность, эта злость. Я всегда чувствовал любовь со стороны мексиканцев, я никогда никого не оскорблял.