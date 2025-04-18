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«Интер» сообщил о травме нападающего Маркуса Тюрама

вчера, 17:52

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Пресс-служба миланского клуба сообщает, что форвард получил мышечное повреждение левого бедра.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:43
Пожелаю Маркусу , что бы травма была не столь серьёзна.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:11
в последнее время Маркус стал каким то ватным, пропала скорость, спортивная агрессия, моменты хорошие стал губить.
может травма беспокоила француза.
ну если Тюрама не будет, есть Арнаутович и Тареми. ))
nikolah
nikolah
вчера в 17:55
Плохая новость, впереди важные матчи, на всех 3 фронтах, здоровья!
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