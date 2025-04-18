«Интер» сообщил о травме нападающего Маркуса Тюрама

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Пресс-служба миланского клуба сообщает, что форвард получил мышечное повреждение левого бедра.
Нападающий «Интера» Маркус Тюрам получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Пресс-служба миланского клуба сообщает, что форвард получил мышечное повреждение левого бедра.
может травма беспокоила француза.
ну если Тюрама не будет, есть Арнаутович и Тареми. ))
может травма беспокоила француза.
ну если Тюрама не будет, есть Арнаутович и Тареми. ))