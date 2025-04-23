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«Витесс» лишился ещё 9 очков

вчера, 08:58

Комитет по лицензированию Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) снова снял очки с «Витесса». Клуб теряет в общей сложности девять баллов.

Санкция состоит из двух частей. Причиной первого штрафа является несвоевременная подача необходимой документации. Крайний срок для этого был установлен на 15 апреля 2025 года. Команда подала необходимые документы с опозданием на более чем 16 часов, что привело к вычету трёх пунктов.

Кроме того, лицензионный комитет принял решение об окончательном применении ранее условной санкции в размере шести очков с сентября 2024 года. Это наказание было наложено в своё время из-за предыдущих административных нарушений. В связи с невыполнением установленных условий данное наказание вступило в силу.

Арнемцы опять рассматривают возможность подачи апелляции. Клуб отмечает, что постоянно и по сей день предоставляет всю имеющуюся у него информацию и продолжает придерживаться принципов прозрачности и поиска решения, однако пока желаемого результата нет.

После 35 туров «Витесс» занимает 20-е место в Первом дивизионе Нидерландов, имея в активе одно очко.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:03
Просто у Витесса большие финансовые проблемы...
Но это просто на первый взгляд.
В этой истории Челси тоже пострадал, но не так сильно.
Причём здесь Челси?
Так у них похожая судьба, но с разными концами.
Челси клуб с именем и ему быстро нашли покупателя в лице америкосов, а вот Витесс... короче оказался никому не нужен.
P.S. Если кто-то до сих пор не понял в чём истенная причина и в чём схожи Челси и Витесс, то советую посмотреть кто были хозяева этих клубов.
Маленькая подсказка, у них было гражданство РФ.
112910415
112910415
вчера в 10:48
суровая такая судьба )
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:18
Эх…такой клуб уничтожили.
sv_1969
sv_1969 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 10:08
Похоже клуб вообще добить хотят
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:57
Кто то очень большой зуб имеет на Витесс.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:25, ред.
Всегда поражал этот идиотизм.
Есть спортивные нарушения напрямую влияющие на результат: договорняк, саботаж игры (техническое поражение), подкуп судейской бригады ..., тут да, ради бога снимайте очки с команды, выгоняйте её в дивизион рангом ниже и т.д.
Но когда речь идёт об административных косяках управления, причем здесь сам спорт, как таковой ? Есть устав клуба, зона ответственности менеджмента и конкретные виновники. Штрафы и разного рода неустойки, равно как лишение должностей на определённый срок - в помощь. Зачем же состязательность на нет сводить ?!
drug01
drug01
вчера в 09:21
Витесс ранее был успешным клубом!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:03, ред.
Вот меня всегда коробит от таких вещей, что в таблице турнира у команды не совпадают так сказать дебет с кредитом после таких санкций. Хорошо что в РПЛ такого нет. В РПЛ понимают что выгоднее рублём наказывать, чо им эти очки
kujfgcq8ws7m
kujfgcq8ws7m
вчера в 09:00
Витесс добить решили окончательно
Гость
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