«Витесс» лишился ещё 9 очков

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вчера, 08:58

Комитет по лицензированию Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) снова снял очки с «Витесса». Клуб теряет в общей сложности девять баллов.

Санкция состоит из двух частей. Причиной первого штрафа является несвоевременная подача необходимой документации. Крайний срок для этого был установлен на 15 апреля 2025 года. Команда подала необходимые документы с опозданием на более чем 16 часов, что привело к вычету трёх пунктов.

Кроме того, лицензионный комитет принял решение об окончательном применении ранее условной санкции в размере шести очков с сентября 2024 года. Это наказание было наложено в своё время из-за предыдущих административных нарушений. В связи с невыполнением установленных условий данное наказание вступило в силу.

Арнемцы опять рассматривают возможность подачи апелляции. Клуб отмечает, что постоянно и по сей день предоставляет всю имеющуюся у него информацию и продолжает придерживаться принципов прозрачности и поиска решения, однако пока желаемого результата нет.

После 35 туров «Витесс» занимает 20-е место в Первом дивизионе Нидерландов, имея в активе одно очко.