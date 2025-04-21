Футболисты задумались об уходе из «Локомотива». Десяток игроков могут покинуть команду летом

1745256246

сегодня, 20:24

Задача клуба – прощаться на выгодных условиях.

Обновили состав и не претендуют на чемпионство

В чём смысл игры за «Локомотив» для сильного мастера? На чемпионство сейчас точно не претендуют. Кубковый характер потеряли вместе с уходом ветеранов, которые бывали в финале турнира. Галактионов не Сёмин. Тренеру не хватит опыта для борьбы за первое место в РПЛ . Лиги чемпионов как бонуса нет. Юрий Павлович выиграл с крутыми легионерами в основе. У «Локомотива» сейчас почти нет иностранцев. Денег у клуба больше не станет. Генеральный спонсор не будет бросать вызов фаворитам по расходам.

Прошлым летом руководство отпустило Дзюбу, Миранчука, Керка, Жемалетдинова, Гильерме, Рыбчинского и Магкеева свободными агентами. Показали, что не умеют торговаться. Как минимум за Жемалетдинова и Миранчка могли получить хоть какую-то компенсацию, если бы вовремя продлили контракты. К этому списку надо добавить Худякова. Молодой голкипер выбрал Лигу чемпионов в составе австрийского «Штурма». Универсальный Митай сначала ушел в Саудовскую Аравию в аренду, а потом насовсем.

Глушенков и Изидор перешли в «Зенит», а француза отправили на запад. В основе Семака нестабильный крайний форвард не нужен. Также ушел в «Панатинаикос» хорват Едвай. Добавляем Педриньо – за бразильца в свое время заплатили 3,5 млн евро, а теперь бросают из одной аренды в другую. Конечно, в новом сезоне «Локомотив» теоретически может пройти «Ростов» и победителя в дерби «Спартака» и «Динамо». Тогда будут в финале Кубка страны. Вот только Галактионов и подопечные вряд ли готовы к прорыву.

Недовольные футболисты хотят покинуть команду

Наир Тикнизян точно недоволен количеством времени и ролью в «Локомотиве». Упустил идеальный момент для ухода, но может включиться сейчас. Вряд ли игрок сборной Армении будет в «Жироне» или «Севилье». Но если хорошо поищут, то окажется во Франции, где играют некоторые выходцы из РПЛ . Не играет Никита Салтыков. Очередной талант из «Крыльев Советов» рассчитывал повторить путь Глушенкова и Пиняева. В результате в глубоком резерве. Атакующий хавбек должен уйти, чтобы реанимировать старт карьеры.

Надо принимать решение Погостнову. Молодой центральный защитник оказался за спиной у иностранцев и Морозова, хотя иногда показывает хороший футбол. Конечно, центральный защитник с его данными должен играть чаще, чем три раза за чемпионат. Если Митрюшкин новый первый номер «Локомотива», то нет смысла сидеть на лавке Лантратову. Жирный контракт с москвичами приятен в финансовом плане. Но Худяков показал, что порой важнее футбол, чем деньги. Причем Даниил молодой, у Лантратова нет времени.

Форварду Севикяну глупо сидеть в глубоком запасе. Даже Сулейманов прекрасно понимает, что клуб будет искать форварда. Приедет условный Даку, и даже Воробьеву будет сложно попасть в основу. Зачем Тимуру Сулейманову роль третьего или даже четвертого форварда «Локомотива»? Сарвели хотя бы может менять роли, играя чуть глубже. Хотя Владислав тоже вряд ли доволен положением в команде. Опытным футболистам сложно развиваться, будучи в роли юниоров, которых время от времени выпускают на замену.

По уму «Локомотиву» надо продавать Ньямси и Монтеса летом, чтобы вместо них искать подходящих центральных защитников. Нужен свой Роша, как у ЦСКА . Нужен свой Коста, как у «Краснодара». Опыт других клубов, не говоря о прошлом с Чорлукой, показывает – важен подходящий иностранец в центре защиты. Хотя Монтес и Ньямси сами могут инициировать отъезд. Оба видят, что ничего не получается. У мексиканца Монтеса впереди чемпионат мира со сборной Мексики, надо набрать форму к домашнему турниру.

А молодой и перспективный бразилец Фассон вечно в лазарете. Напоминает историю серба Майсторовича из «Динамо». Конечно, представители Фассона могут грешить на методы подготовки в «Локомотиве». Иногда молодые футболисты забывают о травмах после смены обстановки. Так что список тех, кто может покинуть «Локомотив» в 2025 году, стремительно растет. Сильянов, раз латераль заинтересовал «Зенит», легко может стать целью если не «Спартака», то клубов из очень сильных лиг. Защитнику не стоит засиживаться.

Европейские клубы следят за игроками москвичей

Пиняеву и Батракову любой грамотный скаут посоветует быстро уезжать из РПЛ , поскольку это два очень талантливых игрока. Их сковывает нестабильность «Локомотива». В более солидных командах техничный вингер Пиняев и крутой дирижер атак Батраков могли бы достичь большего. Решение остаться в «Локомотиве» может сыграть с ними злую шутку, как уже сыграло с Бариновым. Возможно, Дмитрий никогда не увидит лучшую версию себя, поскольку в РПЛ нет смысла стараться постоянно, а не только против «Зенита».

Ключевой хавбек давно в списках скаутов клубов Ла Лиги и Серии А. Достойные оппоненты в таких лигах могли бы перезапустить карьеру Баринова. Если у россиян из «Спартака» и «Зенита» всегда сложнейшая конкуренция внутри с иностранцами, то отсутствие крутых легионеров в центре поля «Локомотива» навредило форме Баринова. Весной бегает живее, чем летом и осенью. Но по-прежнему очевидно, что в московском клубе многие упираются в потолок. Зарплаты хорошие, а смысла задерживаться в столице надолго давно нет.