«Реал» предлагал Неймару на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона»

Агент Андре Кюри рассказал, что нападающий мог перейти в «Реал» вместо «Барселоны».

Что происходило между Неймаром и «Реалом», когда он еще находился в «Сантосе»? «Мадрид» предлагал Неймару на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона». 100 миллионов евро. Футболист решил перейти в «Барселону», очевидно, с моей помощью, поскольку в то время я работал на них. Возможно, если бы я работал на «Мадрид», Неймар перешел бы туда (смеется).

Цена для «Барселоны» и «Мадрида» была одинаковой? Нет. Как я уже говорил, «Мадрид» предлагал на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона». В дополнение к зарплате, сумме самого трансфера и штрафу в размере 40 миллионов евро в пользу «Барселоны», у которой была предварительная договоренность [с игроком], «Мадрид» был готов выплатить на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона», которая заключила с ним договор на пять лет. Суммарно более 200 миллионов евро.

Выплаты были не ежегодными, а скорее в виде бонусов. Ему предложили много денег. Я подсчитал, что если сложить вместе зарплаты Месси, Хави, Иньесты и Бускетса в 2013 году, то вчетвером они получали не более 100 миллионов евро. Неймар выбрал «Барселону», чтобы воплотить свою мечту. Так и работает футбол.