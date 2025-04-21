Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

«Реал» предлагал Неймару на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона»

вчера, 21:20

Агент Андре Кюри рассказал, что нападающий Неймар мог перейти в «Реал» вместо «Барселоны».

Что происходило между Неймаром и «Реалом», когда он еще находился в «Сантосе»? «Мадрид» предлагал Неймару на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона». 100 миллионов евро. Футболист решил перейти в «Барселону», очевидно, с моей помощью, поскольку в то время я работал на них. Возможно, если бы я работал на «Мадрид», Неймар перешел бы туда (смеется).

Цена для «Барселоны» и «Мадрида» была одинаковой? Нет. Как я уже говорил, «Мадрид» предлагал на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона». В дополнение к зарплате, сумме самого трансфера и штрафу в размере 40 миллионов евро в пользу «Барселоны», у которой была предварительная договоренность [с игроком], «Мадрид» был готов выплатить на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона», которая заключила с ним договор на пять лет. Суммарно более 200 миллионов евро.

Выплаты были не ежегодными, а скорее в виде бонусов. Ему предложили много денег. Я подсчитал, что если сложить вместе зарплаты Месси, Хави, Иньесты и Бускетса в 2013 году, то вчетвером они получали не более 100 миллионов евро. Неймар выбрал «Барселону», чтобы воплотить свою мечту. Так и работает футбол.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболисты задумались об уходе из «Локомотива». Десяток игроков могут покинуть команду летом
Вчера, 20:24Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Диблинг о трансферной стоимости: «Это просто число»
Вчера, 17:36
Официально«Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом
Вчера, 15:15 Фото
Акинфеев показал свою необычную капитанскую повязку
Вчера, 11:22 Фото
Чемпион мира по боксу сделал подарок игроку «Зенита»
Вчера, 11:12 Видео
Антони рассказал, что мешало ему проявить себя в «Манчестер Юнайтед»
19 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
запутался в нулях бедняга Неймар )
sf55f3f7rdvx
sf55f3f7rdvx ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:56
Зато сейчас в Реале одни красавчики, все темны как на подбор, с ними Феде и Тибо)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:19
Утки утками, в своё время Реал Рональдиньо не подписал из-за внешности, там же галактикос, вместо него купили Бэкхема
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:13
А Неймар , то явно прогадал - это ж сколько можно было ещё ставок в казино поставить?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:58
агент соловей запел не краснея))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:46
И чё Неймар отказался от денег? Да ладно)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 