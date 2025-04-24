Даку доиграет сезон, несмотря на травму

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вчера, 19:00

Нападающий «Рубина» , несмотря на травму, сможет выйти на поле в заключительных матчах текущего сезона, если не даст ухудшения своей травме во время игр.

Ранее главный тренер казанцев Рашид Рахимов подтвердил, что албанец испытывает болевые ощущения и сейчас не в лучших формах, однако он решил отложить операцию.

Вероятно, Даку продолжит участвовать в оставшихся матчах после окончания своей дисквалификации, получая при этом дополнительный отдых между играми.

Вопрос о необходимости операции будет рассматриваться только после завершения чемпионата, при условии, что игрок не усугубит свою травму.