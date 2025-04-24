Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Даку доиграет сезон, несмотря на травму

вчера, 19:00

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, несмотря на травму, сможет выйти на поле в заключительных матчах текущего сезона, если не даст ухудшения своей травме во время игр.

Ранее главный тренер казанцев Рашид Рахимов подтвердил, что албанец испытывает болевые ощущения и сейчас не в лучших формах, однако он решил отложить операцию.

Вероятно, Даку продолжит участвовать в оставшихся матчах после окончания своей дисквалификации, получая при этом дополнительный отдых между играми.

Вопрос о необходимости операции будет рассматриваться только после завершения чемпионата, при условии, что игрок не усугубит свою травму.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноУ Мелёшина разрыв передней крестообразной связки
Вчера, 14:46
ОфициальноИгрок махачкалинского «Динамо», порвавший «кресты», успешно прооперирован
23 апреля
ОфициальноМарадишвили вернулся в «Локомотив» из аренды для прохождения восстановления
22 апреля
Агент Батракова рассказал, когда игрок может вернуться на поле
22 апреля
Вильягра отсутствует в заявке ЦСКА из-за повреждения
21 апреля
Участие основного вратаря «Ростова» в следующем туре РПЛ под вопросом
21 апреля
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:01
С одной стороны травма требует хирургического вмешательства, что уже говорит о её серьёзности, с другой... - разрешают играть...?
Сп62
Сп62
вчера в 20:56
Чтобы не усугублять ситуацию, надо воспользоваться КК.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:31
Не берегут себя игроки, играют на уколах, ну даже если щас не аукнется, аукнется на старости, будет жалеть потом, а здоровье конечно можно купить но в ограниченном количестве
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14
А зря Мирлинд , как бы не усугубить травму!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 