Даку доиграет сезон, несмотря на травму

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, несмотря на травму, сможет выйти на поле в заключительных матчах текущего сезона, если не даст ухудшения своей травме во время игр.
Ранее главный тренер казанцев Рашид Рахимов подтвердил, что албанец испытывает болевые ощущения и сейчас не в лучших формах, однако он решил отложить операцию.
Вероятно, Даку продолжит участвовать в оставшихся матчах после окончания своей дисквалификации, получая при этом дополнительный отдых между играми.
Вопрос о необходимости операции будет рассматриваться только после завершения чемпионата, при условии, что игрок не усугубит свою травму.