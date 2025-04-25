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Махачкалинское «Динамо» представило уникальную форму ручной работы

вчера, 14:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» вместе с титульным партнёром представили уникальный комплект формы ручной работы, в котором команда уже сегодня сыграет в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». Клубная пресс-служба сообщает:

Всего местными мастерами создано 200 комплектов формы. Кайтагский орнамент, который стал главным украшением новой формы, вручную вышит на каждой джерси мастерицами из дагестанского села Кубачи.

Уникальный орнамент создан художницей из Каспийска Сефижат Керимовой.

Традиционная кайтагская вышивка на форме «Динамо» — дань уважения уникальному культурному наследию дагестанских мастеров.

Махачкалинское «Динамо» представило уникальную форму ручной работыМахачкалинское «Динамо» представило уникальную форму ручной работыМахачкалинское «Динамо» представило уникальную форму ручной работыМахачкалинское «Динамо» представило уникальную форму ручной работы

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:26
Красотища неописуемая ! А где оборочки ,рюшечки ..)))) ? Осталось надлежащую обувь подготовить !!! ))))))
112910415
112910415
вчера в 17:16
это их вдохновит, наверное !
5cgtncmvzx3c
5cgtncmvzx3c
вчера в 16:38
А я уж подумал трусы вязанные ...
nubom
nubom
вчера в 16:28
К такой форме - да золотых медалей...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:47
Красивая форма конечно , да и труда много вложено
протон
протон
вчера в 14:50
По картинке красивая.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:37, ред.
Это всё красиво смотрится, но вблизи, издалека люди к сожалению увидят просто тупо синие и чёрные футболки. Вообще дизайн спортивной одежды тем и сложен что нужно подбирать крупные и контрастирующие по цветам элементы чтобы их было видно с телекамер и с трибун, а мелкий узор никто не увидит. Но красиво не поспоришь
Гость
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