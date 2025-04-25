Махачкалинское «Динамо» представило уникальную форму ручной работы

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вчера, 14:32

Махачкалинское «Динамо» вместе с титульным партнёром представили уникальный комплект формы ручной работы, в котором команда уже сегодня сыграет в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». Клубная пресс-служба сообщает: