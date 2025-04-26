Тюкавин: «Ориентировочные сроки возвращения — сентябрь»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём восстановлении после тяжёлой травмы.
Чувствую себя отлично, на позитиве. Восстановление проходит по плану, занимаюсь в тренажёрном зале. После выхода на поле будем смотреть, как реагирует колено. Ориентировочные сроки возвращения — сентябрь.
Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). У игрока было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления форварда — около полугода.