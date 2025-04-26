Тюкавин: «Ориентировочные сроки возвращения — сентябрь»

1745679574

вчера, 17:59

Нападающий «Динамо» высказался о своём восстановлении после тяжёлой травмы.

Чувствую себя отлично, на позитиве. Восстановление проходит по плану, занимаюсь в тренажёрном зале. После выхода на поле будем смотреть, как реагирует колено. Ориентировочные сроки возвращения — сентябрь.