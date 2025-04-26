Два игрока «Динамо» пропустят матч против «Зенита»

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сегодня, 13:21

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что матч 26-го тура РПЛ против «Зенита» пропустят защитник московского клуба , а также нападающий «бело-голубых» .

Маухуб и Скопинцев пропускают матч по медицинским причинам. Скопинцев заболел. Маухуб получил повреждение мышцы бедра в пятницу.

Игра «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

На счету Скопинцева в текущем сезоне 27 игр, гол, 3 ассиста и 2 жёлтых карточки. Маухуб сыграл 22 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.