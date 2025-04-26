Стало известно, сможет ли Агкацев помочь «Краснодару» в ближайшем матче

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Агкацева, сообщил, что, скорее всего, футболист сможет принять участие в следующем матче своего клуба.
С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться.
Могут ли возникнуть осложнения? Всё нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история.
Напомним, Агкацев получил травму в игре 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
Отлично, если всё обошлось более менее благополучно.
Достойный воротчик ФК Краснодар.
Отлично, если всё обошлось более менее благополучно.
Достойный воротчик ФК Краснодар.