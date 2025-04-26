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Стало известно, сможет ли Агкацев помочь «Краснодару» в ближайшем матче

сегодня, 15:41

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Агкацева, сообщил, что, скорее всего, футболист сможет принять участие в следующем матче своего клуба.

С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться.

Могут ли возникнуть осложнения? Всё нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история.

Напомним, Агкацев получил травму в игре 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:27
Всегда, даже когда основным был Мотя, а Агкацев занимал рамку от случая к случаю, ему симпатизировал.
Отлично, если всё обошлось более менее благополучно.
Достойный воротчик ФК Краснодар.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:08
Промахи Стаса участились, но в целом он молодец! Тем более взял пеналь.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:05, ред.
Конкуренты огорчены по другому поводу, по поводу Агкацева иллюзии имеются только у его агента, иллюзии что он топ вратарь и благодаря именно ему Краснодар станет чемпионом
9fc8fzc4zhbs
9fc8fzc4zhbs
сегодня в 15:55
Краснодару повезло, что вратарь сможет играть.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:55
Хорошо что все хорошо... думаю что Быки свой шанс не упустят.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:42
Это хорошая новость для быков)
Гость
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