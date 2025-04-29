В «Ростове» рассказали о состоянии здоровья Мохеби

Главный врач «Ростова» рассказал о состоянии здоровья нападающего ростовчан и сборной Ирана , который получил повреждение в игре 23-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

Что с Мохеби? У него небольшой дискомфорт в области коленного сустава. В его истории когда-то была операция на колене, поэтому мы очень осторожно подходим к его восстановлению. Это займёт ещё некоторое время. По крайней мере, это не хирургический случай. Каждый день есть какой-то прогресс, но пока не рискуем.

Есть ли вероятность, что он до конца сезона не сыграет? Мы не можем сейчас так точно сказать. Нет уверенности, что не сыграет. Нет уверенности, что сыграет. Каждый день смотрим за состоянием.