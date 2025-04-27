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У защитника «Факела» Дзиова диагностирован перелом голени со смещением

сегодня, 22:18
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Пресс-служба «Факела» поделилась информацией о травме защитника Макса Дзиова. Во время матча 26-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (1:2) Дзиов был вынужден покинуть поле на носилках. Причиной травмы стало столкновение с защитником «Рубина» Ильей Рожковым, в результате которого у Дзиова произошел повреждение левой ноги.

Наш центральный защитник Макс Дзиов получил тяжелейшую травму в матче с «Рубином». У него перелом левой голени со смещением отломков.

Макс, ты вернешься в строй и будешь еще сильнее, чем был! Мы с тобой.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:27, ред.
Тяжёлая травма, здоровья парню. Ух, посмотрел, выглядело жутковато, рекомендовать не буду к просмотру
Гость
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