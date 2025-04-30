Личка: «Если меня уволят, я не расстроюсь»

Главный тренер «Динамо» после матча со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Кубка России (1:2) высказался о своем будущем.

У меня заканчивается контракт по окончании сезона. Со мной еще никто не разговаривал [о будущем]. Если бы сегодня или завтра приняли решение убрать меня из клуба, поеду домой. В Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно! Я уже говорил жене: «Готовься, поедем туда». Если меня уволят, я не расстроюсь. Потому что есть тренеры и лучше меня. Посмотрите на [неудачные] результаты Пепа Гвардиолы.