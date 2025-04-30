Личка: «Если меня уволят, я не расстроюсь»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Кубка России (1:2) высказался о своем будущем.
У меня заканчивается контракт по окончании сезона. Со мной еще никто не разговаривал [о будущем]. Если бы сегодня или завтра приняли решение убрать меня из клуба, поеду домой. В Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно! Я уже говорил жене: «Готовься, поедем туда». Если меня уволят, я не расстроюсь. Потому что есть тренеры и лучше меня. Посмотрите на [неудачные] результаты Пепа Гвардиолы.
Во мне говорит обида, за многолетнее боление за ментовский Клуб, который ростовщики взяли в рабство. Ещё и придумали КХ вчера...
Во мне говорит обида, за многолетнее боление за ментовский Клуб, который ростовщики взяли в рабство. Ещё и придумали КХ вчера...
Дружище, ты не совсем прав. Он демонстрирует не переживания, а безразличие, а это разные вещи...
И самое омерзительное то, что выносит это на показ.
Дружище, ты не совсем прав. Он демонстрирует не переживания, а безразличие, а это разные вещи...
И самое омерзительное то, что выносит это на показ.
Да ты сам, уже давно должен был уйти, ещё после твоего двухэтажного мата на ПК!!!!!!! Ты уже всен пр....л!!!!!!! Любой уважающий себя человек, после стольких неудач уходит!!! Когда ты припёрся в команду я сказал, что тебя спасут только качественные трансферы. Нет, даже они тебя не спасли... Ты не умеешь ставить игру, не понимаешь футбол, несешься в атаку без оглядки на свои тылы. У тебя нет элементарного тренерского понятия. Про гармоничный баланс линий ты понятия не имеешь... У тебя жлобский взгляд на футбол. Ты тренеришка оренбуржского разлива. И если, после твоего провокационного заявления тебе не уволят, то в этом случае, ты должен сам написать заявление об уходе. Но это в том случае, если ты, действительно мужик.
Прага действительно прекрасный город!!! Я был там, многое видел, мне очень понравилось!!! Вот и поезжай, отдохни, попей пивка, погрейся на солнышке, а футбол- это не твоё...
Да ты сам, уже давно должен был уйти, ещё после твоего двухэтажного мата на ПК!!!!!!! Ты уже всен пр....л!!!!!!! Любой уважающий себя человек, после стольких неудач уходит!!! Когда ты припёрся в команду я сказал, что тебя спасут только качественные трансферы. Нет, даже они тебя не спасли... Ты не умеешь ставить игру, не понимаешь футбол, несешься в атаку без оглядки на свои тылы. У тебя нет элементарного тренерского понятия. Про гармоничный баланс линий ты понятия не имеешь... У тебя жлобский взгляд на футбол. Ты тренеришка оренбуржского разлива. И если, после твоего провокационного заявления тебе не уволят, то в этом случае, ты должен сам написать заявление об уходе. Но это в том случае, если ты, действительно мужик.
Прага действительно прекрасный город!!! Я был там, многое видел, мне очень понравилось!!! Вот и поезжай, отдохни, попей пивка, погрейся на солнышке, а футбол- это не твоё...