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Личка: «Если меня уволят, я не расстроюсь»

вчера, 08:21

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Кубка России (1:2) высказался о своем будущем.

У меня заканчивается контракт по окончании сезона. Со мной еще никто не разговаривал [о будущем]. Если бы сегодня или завтра приняли решение убрать меня из клуба, поеду домой. В Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно! Я уже говорил жене: «Готовься, поедем туда». Если меня уволят, я не расстроюсь. Потому что есть тренеры и лучше меня. Посмотрите на [неудачные] результаты Пепа Гвардиолы.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:39
Раз готов, то кончился, как тренер команды.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:34
Виктор, привет! А я думаю, что это всего лишь бравада. А на сердце у него кошки скребут.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:12
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 10:10
    Но ваш первый гол - хорош был, просто красавец!!!!!!! В стиле Промеса!!! Помню, в 2022, Промес забил похожий гол банкирам!!!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:09, ред.
    Да, вы простите, ваши чувства по отношению к тому Динамо никак не хотел задеть, я про нынешнее. Я вот победы над Динамо уже и не считаю за победы, настолько они просто безнадёжно предсказуемы и неизбежны что воспринимаются как должное. И как бы Спартак не играл я уже знаю, щас на Динамо оторвутся и продлят ещё срок службы очередного физрука
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 10:07
    Было бы это настоящее Динамо, я бы по другому говорил. А так, да, пожалуй вы правы.))) Вчера встретились два физрука...Я не воспринимаю футбольное Динамо. По-прежнему болею за два наших волейбола, бенди, но футбол вычеркнул из жизни, не хочу болеть за неудачную копию, некогда Великого Клуба.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:02, ред.
    Ну это Динамо, мне кажется Станкович и ко уже просто на Динамо отрываются и спускают злость из-за того что ничего не выходит, а Динамо вежливо поворачивается, наклоняется и получает "удовольствие". Вчера вот например был тоже не тот Спартак, но они умудрились проиграть да ещё и пропустили от Гарсии и Маркиньоса которые вообще не забивают. А до этого им Жозе забил с таким же бекграундом. Гол Маркиньоса в ворота Урала не в счёт, там противника не было
    Bad Listener
    Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 09:58
    Его ещё не уволили а он уже в пассивно агрессивной форме высказывается типа "да и уходи, я новую найду, ещё лучше". Это манипуляция такая скрытая, типа вы что хотите делайте мне всё нипочём. Ну и главное что выставленное напоказ нарочито наплевательское отношение к своей работе за которую ему платят деньги
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 09:48
    Холодно, но не надо расстраиваться. До тепла ты ещё доработаешь.)
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 09:47
    Привет, Володя!!!
    Дружище, ты не совсем прав. Он демонстрирует не переживания, а безразличие, а это разные вещи...
    И самое омерзительное то, что выносит это на показ.
    cska1948
    cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 09:23
    А вам что, хотелось, чтобы он слёзы на кулак наматывал и рубашку на себе рвал со словами: "Без Динамо для меня жизни нет!"? Такова тренерская доля, и, конечно, любой тренер переживает увольнение, и Личка не исключение. Только зачем это переживание демонстрировать?
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 09:22
    Ключевое слово хороший. К этому недотренеру это не относится
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 09:12
    В чемпионате вряд ли проиграет. Спартак сейчас не тот.
    Capral
    Capral
    вчера в 08:59
    Невероятно!!! И вот такое 12 работает в Динамо!!!!!!!
    Да ты сам, уже давно должен был уйти, ещё после твоего двухэтажного мата на ПК!!!!!!! Ты уже всен пр....л!!!!!!! Любой уважающий себя человек, после стольких неудач уходит!!! Когда ты припёрся в команду я сказал, что тебя спасут только качественные трансферы. Нет, даже они тебя не спасли... Ты не умеешь ставить игру, не понимаешь футбол, несешься в атаку без оглядки на свои тылы. У тебя нет элементарного тренерского понятия. Про гармоничный баланс линий ты понятия не имеешь... У тебя жлобский взгляд на футбол. Ты тренеришка оренбуржского разлива. И если, после твоего провокационного заявления тебе не уволят, то в этом случае, ты должен сам написать заявление об уходе. Но это в том случае, если ты, действительно мужик.

    Прага действительно прекрасный город!!! Я был там, многое видел, мне очень понравилось!!! Вот и поезжай, отдохни, попей пивка, погрейся на солнышке, а футбол- это не твоё...
    112910415
    112910415
    вчера в 08:38
    гнать надо тренера, выступающего с такими речами !
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 08:30
    Ну после таких речей точно надо увольнять. Сам же сказал прямым текстом что ему наплевать и даже лучше если уволят. Какая там команда, только деньги и ненавистная работа его тут держат. А в Праге вот и пивко и тепло. Поплыл Личка. Если у руководителей мозги есть то снимать надо прям щас не дожидаясь конца чемпионата, а то этот "озабоченный" делами команды человек проиграет Спартаку ещё раз и с треском.
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 08:28
    Вот пример того как относятся к нашей лиге иностранные посредственные 7и которые только и ждут как свалить с деньгами отсюда. Личка в Сраной Чехии и 10 доли бы не получил сколько с Динамо. Вывод-своих ставить надо-точно они не хуже евросброда наводнившего не понятно за каким хреном пол РПЛ.
    jtyqt8ct94eh
    jtyqt8ct94eh
    вчера в 08:28
    До конца сезона трогать его уже точно не будут
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:26
    Было бы из-за чего расстраиваться. Хороший тренер без работы не останется...
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