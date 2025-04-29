Гильерме может стать спортивным директором «Локомотива»

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вчера, 18:30

Экс-игрок «Локомотива» рассматривает возможность назначения бывшего вратаря «железнодорожников» на позицию спортивного директора клуба. Это произойдет в случае, если Борис станет генеральным директором по окончании текущего сезона.

В настоящее время Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодежного футбола «красно-зеленых».

Ранее источник также утверждал, что он станет генеральным директором «Локомотива», если результаты сезона окажутся неудовлетворительными.