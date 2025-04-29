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Гильерме может стать спортивным директором «Локомотива»

вчера, 18:30

Экс-игрок «Локомотива» Борис Ротенберг рассматривает возможность назначения бывшего вратаря «железнодорожников» Гильерме на позицию спортивного директора клуба. Это произойдет в случае, если Борис станет генеральным директором по окончании текущего сезона.

В настоящее время Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодежного футбола «красно-зеленых».

Ранее источник также утверждал, что он станет генеральным директором «Локомотива», если результаты сезона окажутся неудовлетворительными.

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uzmgbm9sa8yp
uzmgbm9sa8yp
вчера в 18:59
Неужели своих директоров не найти, бразильца обязательно ставить.
jms994hhrt3y
jms994hhrt3y
вчера в 18:32
Неплохо он однако устроился.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:32
40 лет будет уже... Пора начинать трудовую деятельность... хватит лавку полировать...
Гость
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