Гильерме может стать спортивным директором «Локомотива»

Экс-игрок «Локомотива» Борис Ротенберг рассматривает возможность назначения бывшего вратаря «железнодорожников» Гильерме на позицию спортивного директора клуба. Это произойдет в случае, если Борис станет генеральным директором по окончании текущего сезона.
В настоящее время Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодежного футбола «красно-зеленых».
Ранее источник также утверждал, что он станет генеральным директором «Локомотива», если результаты сезона окажутся неудовлетворительными.