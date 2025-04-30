Агкацев не пропустит следующий матч только при одном условии

Травматолог вратаря «Краснодара» и сборной России Артур Курбанов рассказал, при каком условии футболист не пропустит следующий матч своей команды.

Смотрю на Станислава, пацан 17-18 лет. Реально пацанчик. Он сказал: «23 года». Ничего себе! Он очень мотивирован. Стас сказал: «Я на следующую игру выйду». Я на него смотрю и про себя понимаю, что он на следующую игру не выйдет. Он говорит, что выйдет, надо стоять, чемпионство впереди. Говорю: «Давай, полный вперёд!»

Есть спортивная реабилитация: быстро ставят на ноги многих футболистов. Если он выйдет на поле, скорее всего, четвёртый и пятый палец будут забинтованы. Только так. По-другому не получится у него выйти на поле.