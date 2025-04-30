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Агкацев не пропустит следующий матч только при одном условии

вчера, 13:54

Травматолог вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Агкацева Артур Курбанов рассказал, при каком условии футболист не пропустит следующий матч своей команды.

Смотрю на Станислава, пацан 17-18 лет. Реально пацанчик. Он сказал: «23 года». Ничего себе! Он очень мотивирован. Стас сказал: «Я на следующую игру выйду». Я на него смотрю и про себя понимаю, что он на следующую игру не выйдет. Он говорит, что выйдет, надо стоять, чемпионство впереди. Говорю: «Давай, полный вперёд!»

Есть спортивная реабилитация: быстро ставят на ноги многих футболистов. Если он выйдет на поле, скорее всего, четвёртый и пятый палец будут забинтованы. Только так. По-другому не получится у него выйти на поле.

Следующий матч «Краснодар» сыграет 3 мая против «Рубина» в рамках 27-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Агкацев избежал перелома пальца.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:12
стисни зубы, Стас !
вас ждут великие дела !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:49
Ну если это технически возможно осуществить то почему бы и нет. Тем более руки это его сильная сторона, а когда надо глазом посмотреть и выставить стенку тут он уже не так хорошо справляется.
Гость
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