Впервые в истории Чемпионшипа два клуба набрали 100 очков за сезон

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вчера, 15:23

Впервые в истории Чемпионшипа две команды набрали как минимум 100 очков в одном сезоне.

Победителем турнира стал «Лидс», «Бернли» занял 2-е место. «Кларетовые» также стали первым клубом Английской футбольной лиги, дважды набравшим не менее 100 баллов в рамках одного дивизиона (в сезоне 2022/23 у них был 101 пункт).