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Впервые в истории Чемпионшипа два клуба набрали 100 очков за сезон

вчера, 15:23

Впервые в истории Чемпионшипа две команды набрали как минимум 100 очков в одном сезоне.

Победителем турнира стал «Лидс», «Бернли» занял 2-е место. «Кларетовые» также стали первым клубом Английской футбольной лиги, дважды набравшим не менее 100 баллов в рамках одного дивизиона (в сезоне 2022/23 у них был 101 пункт).

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Лидс  Бернли
Перевод с efl.com
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:42
Эта была знатная гонка, супер результативный Лидс, и команда с лучшей обороной Бернли! Лидс вообще выиграл эту гонку за несколько мгновений до финального свистка, забив победный гол на 90+ минуте!
Неизвестно пока как эти команды будут играть в АПЛ, надеюсь задержатся там. Так же жду в АПЛ Сандерленд или Ковентри
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:51
Для шипа слишком сильные, а в АПЛ как будут?
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