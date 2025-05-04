Сперцян установил рекорд результативности в РПЛ в 21-м веке

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вчера, 12:56

По данным источника, игрок «Краснодара» стал первым центральным полузащитником в 21-м веке, забившим не менее 10 голов в трёх сезонах подряд в РПЛ .

В прошлом сезоне у него было 11 мячей, в позапрошлом — десять.

По 10+ голов в трёх сезонах (но не подряд) забивали Валерий Есипов, Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Андрей Каряка.