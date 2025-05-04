Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сперцян установил рекорд результативности в РПЛ в 21-м веке

вчера, 12:56

По данным источника, игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян стал первым центральным полузащитником в 21-м веке, забившим не менее 10 голов в трёх сезонах подряд в РПЛ.

В прошлом сезоне у него было 11 мячей, в позапрошлом — десять.

По 10+ голов в трёх сезонах (но не подряд) забивали Валерий Есипов, Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Андрей Каряка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флеккен установил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон среди голкиперов
02 мая
Хайкин побил рекорд Акинфеева по матчам за сезон в еврокубках среди россиян
01 мая
Рафинья побил рекорд Месси за «Барсу» в Лиге чемпионов
01 мая
Ямаль установил ещё несколько рекордов в Лиге чемпионов
30 апреля
Тюрам забил самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов
30 апреля
Дзюба: «В любом случае побью рекорды по „гол + пас“ по всем версиям»
30 апреля
Сортировать
Все комментарии
Датак
Датак ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:37
Неожиданно.
Но крутое достижение.а учитывая,что даже лоськов такого не делал,так вообще космос
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:47
Так себе рекорд...
протон
протон
вчера в 14:24
Думаю пора в Европу игроку.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:04
Какой никакой, а ему приятно. Всё таки рекорд. Хотя сам он, вероятнее всего, об этом и не думал, не подсчитывал. Это благодаря журналистам. Они всё подсчитывают.)
Capral
Capral
вчера в 13:52, ред.
Эдя- красавчик!!!!!!! Люблю его, за его скромность, за его талант!!!!!!! Давай, Дорогой, дерзай и покоряй новые вершины, Ты- Лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:51
Мне кажется кто то у нас сидит на зарплате в РФС за придумывание новых скучных рекордов мало говорящих о действительности
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:35
Вчерась Сперцян и остальные очень тяжелый матч вытянули, Рубин играл как за медали...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:20
Красавчик паренёк, что тут ещё скажешь.
Вещий
Вещий
вчера в 13:13
Маленький но все же рекорд... пусть принимает поздравления!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 