ЭСК поддержала все решения Кукуляка по итогам матча «Факел» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза подтвердила все решения арбитра , который обслуживал матч 28-го тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом» (0:1).

Воронежцы обратились в ЭСК с просьбой проанализировать два случая, когда не были назначены пенальти в пользу «железнодорожников» на 8-й и 20-й минутах матча.

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев сосредоточен на мяче и его руки естественно двигаются при выпрыгивании вверх, он играет в мяч, с его стороны нет явного дополнительного движения рукой в сторону соперника, контакт с соперником ненаказуемый.

Игрок «Локомотива» Егор Погостнов выпрыгивает вверх в нормальной манере и играет в мяч, его руки естественно движутся для этого действия игрока. В тоже время игрок «Факела» Алексей Каштанов совершает движение в сторону Погостнова и инициирует контакт с телом и рукой защитника «Локомотива»