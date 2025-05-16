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ЭСК поддержала все решения Кукуляка по итогам матча «Факел» — «Локомотив»

вчера, 19:18
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза подтвердила все решения арбитра Евгения Кукуляка, который обслуживал матч 28-го тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом» (0:1).

Воронежцы обратились в ЭСК с просьбой проанализировать два случая, когда не были назначены пенальти в пользу «железнодорожников» на 8-й и 20-й минутах матча.

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев сосредоточен на мяче и его руки естественно двигаются при выпрыгивании вверх, он играет в мяч, с его стороны нет явного дополнительного движения рукой в сторону соперника, контакт с соперником ненаказуемый.

Игрок «Локомотива» Егор Погостнов выпрыгивает вверх в нормальной манере и играет в мяч, его руки естественно движутся для этого действия игрока. В тоже время игрок «Факела» Алексей Каштанов совершает движение в сторону Погостнова и инициирует контакт с телом и рукой защитника «Локомотива»

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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:22, ред.
Кукуляк может выдохнуть ...)))
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