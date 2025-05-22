Андре Онана установил вратарский антирекорд

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вчера, 19:37

Вратарь МЮ установил нежелательный рекорд, когда его команда проиграла «Тоттенхэму» в Лиге Европы.

Онана стал первым вратарем в истории, который проиграл три европейских финала с тремя разными клубами.