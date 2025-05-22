Андре Онана установил вратарский антирекорд

Вратарь МЮ Андре Онана установил нежелательный рекорд, когда его команда проиграла «Тоттенхэму» в Лиге Европы.
Онана стал первым вратарем в истории, который проиграл три европейских финала с тремя разными клубами.
|Тоттенхэм1 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Вратарь МЮ Андре Онана установил нежелательный рекорд, когда его команда проиграла «Тоттенхэму» в Лиге Европы.
Онана стал первым вратарем в истории, который проиграл три европейских финала с тремя разными клубами.
финал есть финал !
финал есть финал !
Практически - это нестабильный уровень игры, регулярные привозы и отсутствие спасений.
Практически - это нестабильный уровень игры, регулярные привозы и отсутствие спасений.