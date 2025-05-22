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Андре Онана установил вратарский антирекорд

вчера, 19:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Вратарь МЮ Андре Онана установил нежелательный рекорд, когда его команда проиграла «Тоттенхэму» в Лиге Европы.

Онана стал первым вратарем в истории, который проиграл три европейских финала с тремя разными клубами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:02
ничего страшного ...
финал есть финал !
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 08:15
Срочно убрать и на его место купить Эмилиано Мартинеса из АВ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:47
Какая команда,такой и голкипер. Такого привозчика ещё поискать надо, видимо Тен Хаагу было не легко с поиском.
Брулин
Брулин
вчера в 20:40
Теоретически - это вратарь уровня финалов еврокубков.
Практически - это нестабильный уровень игры, регулярные привозы и отсутствие спасений.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:01
Как мне кажется он его установил ..когда перешел в МЮ ..с первых дней как любят говорить: у него "не все получалось"
Гость
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