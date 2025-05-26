Глава селекционной службы «Краснодара» оценил вероятность ухода Сперцяна

Руководитель селекционной службы «Краснодара» в эфире «Матч Премьер» высказался о вероятности ухода из клуба полузащитника .

Наверное, сейчас 60%. Но это моё ощущение. Поскольку я не вхож в какие‑то нюансы предложений и переговоров, поэтому моё ощущение это процентов 60, может быть больше.