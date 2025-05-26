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Глава селекционной службы «Краснодара» оценил вероятность ухода Сперцяна

вчера, 22:57

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в эфире «Матч Премьер» высказался о вероятности ухода из клуба полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Наверное, сейчас 60%. Но это моё ощущение. Поскольку я не вхож в какие‑то нюансы предложений и переговоров, поэтому моё ощущение это процентов 60, может быть больше.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что футболист может покинуть команду.

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25 мая
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Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:18
После такого праздника, вообще можно было запутаться в процентах.)
Макс красавчик!) что-то смог придумать…)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
Максим так до конца и не оценил своё ощущение...
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