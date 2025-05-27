Стало известно, сколько «Барселона» заработает на продаже VIP-мест

1748342763

вчера, 13:46

«Барселона» с оптимизмом смотрит в своё финансовое будущее благодаря реализации проекта Espai Barça. Самые эксклюзивные и дорогие места на «Спотифай Камп Ноу» раскупаются, и их продажа — отличный источник дохода, который поможет пополнить казну каталонского клуба.

«Барселона» уже продала более 3 700 VIP-мест, за которые, по подсчётам правления под руководством Жоана Лапорты, она получит более 335 миллионов евро в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Маркетинг был основан на многолетних контрактах, чтобы обеспечить финансовую стабильность в ближайшие годы.