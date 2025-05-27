Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2024/2025

Стало известно, сколько «Барселона» заработает на продаже VIP-мест

вчера, 13:46

«Барселона» с оптимизмом смотрит в своё финансовое будущее благодаря реализации проекта Espai Barça. Самые эксклюзивные и дорогие места на «Спотифай Камп Ноу» раскупаются, и их продажа — отличный источник дохода, который поможет пополнить казну каталонского клуба.

«Барселона» уже продала более 3 700 VIP-мест, за которые, по подсчётам правления под руководством Жоана Лапорты, она получит более 335 миллионов евро в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Маркетинг был основан на многолетних контрактах, чтобы обеспечить финансовую стабильность в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в июне инспекция УЕФА проверит стадион «Барселоны».

Подписывайся в ВК
Все новости
Барселона
Перевод с marca.com
СлухиСтало известно, останутся ли «Химки» в РПЛ
Вчера, 11:50
Стало известно, сколько получит «Краснодар» за победу в РПЛ
Вчера, 09:42
Слухи«Реал» выплатит «Ливерпулю» 5 млн евро за участие Трента в КЧМ
26 мая
«Реал» заплатит игрокам по 1 млн евро за победу на клубном чемпионате мира
24 мая
СлухиТурки Аль Аш-Шейх хочет купить «Миллуолл»
23 мая
Бюджет «Балтики» после выхода в РПЛ увеличится
23 мая
Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 17:30
это получается..порядка 10000 евро абонемент на одно место в сезоне..как говорил В.И. Ульянов-грабь награбленное))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:16
Ну уж без инспекторской проверки не обойтись...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 