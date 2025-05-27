Стало известно, останутся ли «Химки» в РПЛ

«Химки» останутся в РПЛ, так как начали погашать долги. До 1 июня клубу нужно будет выплатить не менее 1,2 миллиарда рублей. Сообщается, что с высокой долей вероятности «Химки» смогут погасить данную задолженность и получить лицензию.
Отмечается, что в новом сезоне РПЛ подмосковный клуб возглавит бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
Осинкин в Химках...
Что это было?
Предложение, от которого невозможно отказаться?
Садыгова "давят", в т. ч. возбужденным в отношении него уголовным делом, со всех сторон и он продаёт команду?
А игроки из КС переедут в Химки?
Вот уж новость так новость...
Осинкин в Химках...
Что это было?
Предложение, от которого невозможно отказаться?
Садыгова "давят", в т. ч. возбужденным в отношении него уголовным делом, со всех сторон и он продаёт команду?
А игроки из КС переедут в Химки?
Вот уж новость так новость...