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Стало известно, останутся ли «Химки» в РПЛ

вчера, 11:50

«Химки» останутся в РПЛ, так как начали погашать долги. До 1 июня клубу нужно будет выплатить не менее 1,2 миллиарда рублей. Сообщается, что с высокой долей вероятности «Химки» смогут погасить данную задолженность и получить лицензию.

Отмечается, что в новом сезоне РПЛ подмосковный клуб возглавит бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:08
Да уж...
Осинкин в Химках...
Что это было?
Предложение, от которого невозможно отказаться?
Садыгова "давят", в т. ч. возбужденным в отношении него уголовным делом, со всех сторон и он продаёт команду?
А игроки из КС переедут в Химки?
Вот уж новость так новость...
112910415
112910415
вчера в 14:56
здесь много неожиданного
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:47
Чувствую в школу по новому надо собираться...)
Сейчас уже оперируют "миллиардом" как при КПСС тыщщей))
А в начальной школе и далее только считали до триллиона....))
AKA0077
AKA0077
вчера в 13:26
Зачем Осинькину идти в этот цирк-шапито? Если Осинькин уважает себя, то он не пойдёт в этот цирк.
Vilar
Vilar
вчера в 13:10
Осинькин, как переходящее знамя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:39
Осинькин согласился возглавить это осиное гнездо? Если там останется Садыгов, то возможно все и не только выход в ФНЛ
альсато
альсато
вчера в 12:17
Химарей хотят выгнать не по спортивному принципу...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:59
Дай Бог, удачи Осинькину.
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