Стало известно, останутся ли «Химки» в РПЛ

1748335828

вчера, 11:50

«Химки» останутся в РПЛ , так как начали погашать долги. До 1 июня клубу нужно будет выплатить не менее 1,2 миллиарда рублей. Сообщается, что с высокой долей вероятности «Химки» смогут погасить данную задолженность и получить лицензию.