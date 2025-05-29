Олег Кононов прокомментировал слухи о возможной отставке из «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал информацию о своей возможной отставке с поста наставника команды:
Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания.
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал информацию о своей возможной отставке с поста наставника команды:
Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания.
Я больше 50-ти лет, больше, чем симпатизирую автозаводцам, это не просто симпатия- это юношеская привязанность к Торпедо... Я помню её прекрасную историю, её замечательных игроков чемпионского состава осени-76, всегда восторгался Сахаровым, Храбростиным, Юриным, неговоря уже про Стрельцова или Воронина!!!!!!!
А что теперь- лицезреть это убожество пивное, на каком основании и по какому праву?! Скажу стихами: "Мне, чем видеть Личку, лучше видеть Хвичку"!!!
Я больше 50-ти лет, больше, чем симпатизирую автозаводцам, это не просто симпатия- это юношеская привязанность к Торпедо... Я помню её прекрасную историю, её замечательных игроков чемпионского состава осени-76, всегда восторгался Сахаровым, Храбростиным, Юриным, неговоря уже про Стрельцова или Воронина!!!!!!!
А что теперь- лицезреть это убожество пивное, на каком основании и по какому праву?! Скажу стихами: "Мне, чем видеть Личку, лучше видеть Хвичку"!!!