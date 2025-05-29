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Олег Кононов прокомментировал слухи о возможной отставке из «Торпедо»

вчера, 14:40

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал информацию о своей возможной отставке с поста наставника команды:

Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания.

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Capral
Capral
вчера в 15:56
Увы, но эти слухи не на пустом месте. Как стало известно, Кононова может заменить........... пузатый пивной чех. Я в шоке. Столько ждал, пока Торпедо вернется в вышку, и что сейчас, как быть?! Конечно, Кононов- не волшебник, мягкотелый человек и тренер, но он вернул команду в ПЛ, он готовил её и он знает все её сильные и слабые стороны. А кто это, такой- хам и грубиян, жлобина и деревенщина необразованная?! Да он и рядом с Кононовым не стоит!!!!!!!

Я больше 50-ти лет, больше, чем симпатизирую автозаводцам, это не просто симпатия- это юношеская привязанность к Торпедо... Я помню её прекрасную историю, её замечательных игроков чемпионского состава осени-76, всегда восторгался Сахаровым, Храбростиным, Юриным, неговоря уже про Стрельцова или Воронина!!!!!!!

А что теперь- лицезреть это убожество пивное, на каком основании и по какому праву?! Скажу стихами: "Мне, чем видеть Личку, лучше видеть Хвичку"!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:55
Отмахнулся как от назойливой мухи
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:37
Как всегда ни о чем
Гость
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