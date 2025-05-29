Арбитр-наркоман и звонкие поражения Гвардиолы. Среди разочарований в АПЛ не только МЮ и «Тоттенхэм»

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вчера, 21:35

Сезон громких провалов.

Рано ушла чемпионская интрига

Тьерри Анри саркастично отреагировал на слова Гари Невилла о постройке «Арсенала» от сезона к сезону. Французский тренер пошутил, что долгострой получился слишком высоким, но где финалы и трофеи? Микель Артета постоянно второй в АПЛ , и Анри прав – в этом году не было чемпионской гонки в конце сезона. А это всегда крупное разочарование. Развязка РПЛ стала интереснее, когда «Краснодар» навязал борьбу «Зениту». Гонка «Интера» и «Наполи» заставила итальянцев смотреть решающие туры в Серии А. Все почитатели АПЛ быстро поняли, что «Ливерпуль» легко станет первым, причем в этот раз им не пришлось набирать неприлично много очков, как делал Клопп. Слоту хватило 84 баллов именно по вине команд Гвардиолы, Аморима, Марески и Артеты. Надеемся, через год будет настоящая гонка за короной в последних турах АПЛ . Этой весной отдали Салаху все ценные награды без особой борьбы.

Многие тренеры недоработали

Даже Нуну Эшпириту Санту и Унаи Эмери, которые до последнего тура претендовали на места в Лиге чемпионов, по ходу сезона переживали непонятные отрезки со своими командами. Причем «Ноттингем Форест» – очарование сезона, а клуб из Бирмингема удачно выступил в Лиге чемпионов. Но «лесники», как и «Астон Вилла», не получили сто процентов поддержки от наставников. А когда говорим о Гвардиоле, Артете, тен Хаге, Амориме и Постекоглу, то формируется список тренеров, которые не сумели показать собственный максимум. Середняки тоже недовольны работой менеджеров. Лопетеги уронил «Вест Хэм», именно их фанаты по свежему опросу главные пессимисты сезона – считают результаты чемпионата ужасными. Даже среди фанатов «Манчестер Юнайтед» чуть меньше строго негативных оценок, хотя проколы допускали сразу два тренера этой команды.

Распалась «большая шестерка»

Нестабильность накрыла привычных лидеров, хотя не только у них перепады в игре. В ноябре «Брайтон» был на третьей строчке с юным тренером, «Тоттенхэм» шел шестым в таблице АПЛ , «Кристал Пэлас» упал на 19-е место, а временный тренер МЮ Ван Нистелрой находился в четырех пунктах от зоны Лиги чемпионов. Через месяц «Ньюкасл», который в итоге вышел в ЛЧ , находился на 12-й позиции в АПЛ . «Кристал Пэлас» не вылетел, а выиграл Кубок Англии, и это первый трофей клуба за 119 лет существования. Ван Нистелрой покинул АПЛ вместе с «Лестером», а «Манчестер Юнайтед» остался без еврокубков. Высоко в таблице «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», то есть не клубы «большой шестерки». Гвардиола сошелся с женой и вернул «Манчестер Сити» в зону ЛЧ , но правильно сказал тренер «Кристал Пэлас»: середняки изучили игру фаворитов, сложно было даже чемпионскому «Ливерпулю».

Скатились проверенные игроки

Невозможно проверить форму Родри после получения «Золотого мяча», ведь испанский хавбек «Манчестер Сити» оказался в лазарете. Но, если судить по общей готовности бывших чемпионов из состава Гвардиолы, то испанец тоже мог выдать невзрачный сезон в стиле худших месяцев Уокера, Грилиша, Холанда и Фодена. Молодой Фил был лучшим футболистом АПЛ год назад, а теперь стал одним из главных неудачников сезона. Откат произошел даже у тех, кто прикрывается статистикой. У Холанда много голов в АПЛ , но Эрлинг точно не заявит, что провел блестящий сезон. Даже капитан «Арсенала» Мартин Эдегор не показал стабильную игру именно в чемпионате. Один Салах работал, как проклятый, но ко многим звездам лиги есть вопросы. Часто это игроки «горожан», ведь Бернарду и Эдерсон тоже не герои сезона. Хотя речь о невероятно богатой и мощной лиге, звезды оставили немало вопросов о своей форме.

Упали на дно МЮ и «Тоттенхэм»

Финалистов Лиги Европы логично оценивать в связке. Уникальный случай, когда клубы из числа самых богатых на планете одновременно оказались у дна таблицы. Будь в АПЛ более сильные аутсайдеры, Аморим и Постекоглу могли в последний турах переживать по поводу вылета. Но три слабейшие команды определились слишком рано, чтобы заставить звезд нервничать. А вот фанаты разочарованы. «Тоттенхэм» порадовал поклонником победой над МЮ в финале Лиги Европы, но если бы «шпоры» нарвались на незнакомого оппонента, то могли выступить хуже. В АПЛ у лондонской команды были разовые прозрения, вроде разгрома «Манчестер Сити», но единичные победы давно не убеждают ни фанатов «шпор», ни тем более поклонников «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг и Аморим выдали представление, которое нескоро забудут соперники. Богатые команды у дна таблицы – разочарование сезона.

Не заиграли дорогие новички

В списке лучших трансферов найдется много имен, о которых широкая публика недавно не слышала. Юный центральный защитник «Борнмута» уходит в «Реал», но Дин Хёйсен не считался главным подписанием сезона. А вот Феликса из «Челси», Де Лигта и Зиркзее из МЮ , Кьезу из «Ливерпуля» Фулькруга из «Вест Хэма», Маатсена из «Астон Виллы» народ знал. Клубы АПЛ надеялись, что новички помогут. Но все разочаровали, как Стерлинг в «Арсенале». Артета снова работал с крайним форвардом, но опытный англичанин синхронизировался с бывшим клубом «Манчестер Сити», выдав плохой сезон. Также неважно смотрелся в «Челси» вингер Санчо, арендованный у МЮ . Джейдон сыграл настолько плохо, что лондонский клуб собирается заплатить штраф за отказ от выкупа контракта, лишь бы не связываться с нестабильным англичанином на постоянной основе.

Возмутил уровень судейства