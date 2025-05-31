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Артём Дзюба видит себя в кино после окончания карьеры

вчера, 17:18

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что рассматривает возможность попробовать себя в кино после завершения футбольной карьеры:

Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают сейчас. Когда есть возможность, я активно участвую. Некоторые были интересными. Вроде как всё получается, но ещё нужно учиться и учиться. Когда рядом с тобой снимаются мэтры, ты точно понимаешь, насколько это сложный процесс.

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30 мая
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Все комментарии
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:36
В этом плане мои фантазии с вашими идентичны, по отношению к этой личности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:32
Мои фантазии в отношении этого типа так далеко не заходя. Не интересен, а скорее неприятен, а еще точнее противен.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:30
Артем Дзюба в фильме "Могучий кулак".

И он же в продолжении "Могучий кулак. Убить змея"
протон
протон
вчера в 17:29
Да, Артем, дебют не убедительный получился… надо еще учиться и учиться, руку набивать, так сказать))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:27
Это будет специфическое кино. Во-первых только для взрослых. А, во вторых для людей определенных наклонностей
Гость
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