Артём Дзюба видит себя в кино после окончания карьеры

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что рассматривает возможность попробовать себя в кино после завершения футбольной карьеры:
Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают сейчас. Когда есть возможность, я активно участвую. Некоторые были интересными. Вроде как всё получается, но ещё нужно учиться и учиться. Когда рядом с тобой снимаются мэтры, ты точно понимаешь, насколько это сложный процесс.
И он же в продолжении "Могучий кулак. Убить змея"
И он же в продолжении "Могучий кулак. Убить змея"