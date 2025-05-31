Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Валерий Карпин: «Создание классной команды – вот работа тренера, не титулы»

вчера, 17:25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что в профессии тренера важнее всего процесс работы и развитие команды, а не только завоёванные титулы:

По мне, работа тренера – это не титулы. Опять же, можно выиграть десять титулов, свистя в свисток и бросая мяч футболистам, а они сами все сделают. Помните, Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов с «Челси»? У него есть самый большой титул клубного футбола. А он тренер? Выиграл титул? А что ты сделал для этого? Вырастил 20 молодых игроков, воспитал их или они прогрессировали при тебе? По мне, в этом заключается тренерская работа. Создание классной команды – вот работа тренера, не титулы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Артём Дзюба видит себя в кино после окончания карьеры
Вчера, 17:18
Батраков: «Если позовёт „Барселона“, готов туда пойти хоть пешком»
Вчера, 15:21
Карпин ответил на вопрос, какие игроки являются основными в сборной России
Вчера, 14:49
Акинфеев: «Наставлений молодёжи не даю»
Вчера, 14:40
Дзюба считает «Интер» фаворитом в финале Лиги чемпионов
Вчера, 10:47
Осинькин поделился планами на будущее
Вчера, 08:50
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:25
Ну естественно, Карп оправдывает этим своим нелепым высказыванием свою беспросветную бестрофейность!
youtomee
youtomee ответ Nipper (раскрыть)
вчера в 18:18
да только работать тренером не зовут...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:59
Титулы не тренеры завоёвывают, а команды. У карпина почти все игроки всегда прогрессировали и повышали свой уровень, хоть и не брали титулы. Зато у Семака шесть титулов, а как и сколько футболистов деградировало говорилось немало.
Болейте за своих, а не против чужих!
Nipper
Nipper
вчера в 17:52
Титулы это история, а твою классную команду быстро забудут. А лысенького Ди Матео думаю все помнят)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 