Валерий Карпин: «Создание классной команды – вот работа тренера, не титулы»

Главный тренер сборной России уверен, что в профессии тренера важнее всего процесс работы и развитие команды, а не только завоёванные титулы:

По мне, работа тренера – это не титулы. Опять же, можно выиграть десять титулов, свистя в свисток и бросая мяч футболистам, а они сами все сделают. Помните, Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов с «Челси»? У него есть самый большой титул клубного футбола. А он тренер? Выиграл титул? А что ты сделал для этого? Вырастил 20 молодых игроков, воспитал их или они прогрессировали при тебе? По мне, в этом заключается тренерская работа. Создание классной команды – вот работа тренера, не титулы.