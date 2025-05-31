Батраков: «Если позовёт „Барселона“, готов туда пойти хоть пешком»

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы о своём любимом футболисте, а также о клубе, в который он мечтает перейти.
Любимый футболист? Лионель Месси. Криштиану Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал. Пытался повторить за ними какие-то финты. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто. Я хотел бы перейти в «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошёл.
Ранее Батракова признали лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.
А чё не добавил: "...а Реалу бы КАТЕГОРИЧЕСКИ отказал!" ???
))
А чё не добавил: "...а Реалу бы КАТЕГОРИЧЕСКИ отказал!" ???
))
Успокойся, мне, точно- ни випы, ни призы не нужны, играю ради интереса и чтобы проверить свои футбольные знания, а также, чтобы пообщаться с интересными приятными людьми... Что касается призов и наград, то я, уже второй год подряд, являюсь одним из спонсоров детского футбольного турнира в России.
Успокойся, мне, точно- ни випы, ни призы не нужны, играю ради интереса и чтобы проверить свои футбольные знания, а также, чтобы пообщаться с интересными приятными людьми... Что касается призов и наград, то я, уже второй год подряд, являюсь одним из спонсоров детского футбольного турнира в России.
Я, если выиграю в КП, готов отказаться от випа и подарка, можете скринить. Мою просьбу об отказе вы увидите сами в виде сообщения обращённого к администраторам сайта.
А теперь вопрос к вам: вы готовы отказаться от подарка и випа?
Я, если выиграю в КП, готов отказаться от випа и подарка, можете скринить. Мою просьбу об отказе вы увидите сами в виде сообщения обращённого к администраторам сайта.
А теперь вопрос к вам: вы готовы отказаться от подарка и випа?
Основной конкурс они не бросили.
Так, что как то не верю я во все эти рассказы, что призы и випы не важны.
Помню как некоторые утверждали, что им не нужны випы и призы, а сами после победы интерисовались когда будет начислен вип и когда придёт приз.
Так, что не верю в подобные высказывания.
Кстати, почему бы вам не выйти с предложением, что бы опять создали такую группу, хотя почему одну? Несколько, ведь вас же много таких.
Но я лично знаю, что эта идея сразу "умрёт" так как желающих не будет, так как вы все играете только ради вип и призов!
Основной конкурс они не бросили.
Так, что как то не верю я во все эти рассказы, что призы и випы не важны.
Помню как некоторые утверждали, что им не нужны випы и призы, а сами после победы интерисовались когда будет начислен вип и когда придёт приз.
Так, что не верю в подобные высказывания.
Кстати, почему бы вам не выйти с предложением, что бы опять создали такую группу, хотя почему одну? Несколько, ведь вас же много таких.
Но я лично знаю, что эта идея сразу "умрёт" так как желающих не будет, так как вы все играете только ради вип и призов!
Здесь же всё намного проще, одни играют ради спортивного интереса и азарта, а другие ради призов и випов, с главным лозунгом - на в*йне все средства хороши.
Здесь же всё намного проще, одни играют ради спортивного интереса и азарта, а другие ради призов и випов, с главным лозунгом - на в*йне все средства хороши.