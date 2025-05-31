Батраков: «Если позовёт „Барселона“, готов туда пойти хоть пешком»

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вчера, 15:21

Полузащитник сборной России и «Локомотива» ответил на вопросы о своём любимом футболисте, а также о клубе, в который он мечтает перейти.

Любимый футболист? Лионель Месси. Криштиану Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал. Пытался повторить за ними какие-то финты. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто. Я хотел бы перейти в «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошёл.

Ранее Батракова признали лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.