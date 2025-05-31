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Батраков: «Если позовёт „Барселона“, готов туда пойти хоть пешком»

вчера, 15:21

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы о своём любимом футболисте, а также о клубе, в который он мечтает перейти.

Любимый футболист? Лионель Месси. Криштиану Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал. Пытался повторить за ними какие-то финты. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто. Я хотел бы перейти в «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошёл.

Ранее Батракова признали лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:02, ред.
"Я хотел бы перейти в «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошёл"

А чё не добавил: "...а Реалу бы КАТЕГОРИЧЕСКИ отказал!" ???
))
Capral
Capral
вчера в 16:02
байкал.

Успокойся, мне, точно- ни випы, ни призы не нужны, играю ради интереса и чтобы проверить свои футбольные знания, а также, чтобы пообщаться с интересными приятными людьми... Что касается призов и наград, то я, уже второй год подряд, являюсь одним из спонсоров детского футбольного турнира в России.
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:01
Не судите всех по себе.
Я, если выиграю в КП, готов отказаться от випа и подарка, можете скринить. Мою просьбу об отказе вы увидите сами в виде сообщения обращённого к администраторам сайта.
А теперь вопрос к вам: вы готовы отказаться от подарка и випа?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:54
Когда то создавалась группа без призов, но что то мало желающих было там играть, а кто играл, то со специальных заведённых для этого акков.
Основной конкурс они не бросили.
Так, что как то не верю я во все эти рассказы, что призы и випы не важны.
Помню как некоторые утверждали, что им не нужны випы и призы, а сами после победы интерисовались когда будет начислен вип и когда придёт приз.

Так, что не верю в подобные высказывания.
Кстати, почему бы вам не выйти с предложением, что бы опять создали такую группу, хотя почему одну? Несколько, ведь вас же много таких.
Но я лично знаю, что эта идея сразу "умрёт" так как желающих не будет, так как вы все играете только ради вип и призов!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:50
Успокойся Алексей! Не позовет тебя Барса!
ae2sveu98tq3
ae2sveu98tq3
вчера в 15:48
Вначале надо доказать это своей игрой!!!
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:44
Ну да, писать комментарии времени нет, а фармить аккаунты пачками, и с каждого ежедневно заходить, и делать ставки время есть))) Это вы тем школьникам, о которых пишите расскажите)

Здесь же всё намного проще, одни играют ради спортивного интереса и азарта, а другие ради призов и випов, с главным лозунгом - на в*йне все средства хороши.
lotsman
lotsman
вчера в 15:34
Можешь не волноваться о своих ногах и стёртой обуви, не позовут.)
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:23
Ну ты уже начинай выходить, а пока будешь идти, в Барселоне и тренеры несколько раз поменяются, и президент, того гляди и позовут. А ты опа! И уже тут.
Гость
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