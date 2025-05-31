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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с ПСЖ

вчера, 22:33
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с ПСЖ:

Это особенный матч, мы подошли к нему правильно. Теперь все зависит от нас. Опыт помогает, мы уже знали, как готовиться к подобному матчу, теперь не хватает последнего шага, который нужно сделать на поле. Мы прошли долгий путь и знаем это, нам просто не хватает последнего маленького шага.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:20
Так вот как раз, если людям нужны призы, вип и всё такое, то трудитесь, пишите чаще, пишите лучше....побеждайте и забирайте награду! Когда условный "фермер" "клоновод" называйте его как угодно, поймет, что 400 очков получит не за то, что зашел на сайт, а за 8 коментов (50×8), тогда возможно отпадет желание использовать свое "фермерское хозяйство" в полном объеме, а оставит максимум 2-3 активных аккаунта!!! А это и игрокам хорошо и сайт не просядет в активности!
Можно и за лучший комент убрать, но тогда будет еще больше коментов "пустышек" а это не очень интересно читать....
Вот смотрите, Вы же тут один из аксакалов и точно помните многое. Раньше же небыло начисления очков за коменты к ставкам. Админы ввели коррективы, пиши комент к ставке с 30+ символами и зарабатывай еще очки, и люди же стали писать шире, объемнее, интереснее высказывать свою точку зрения! Читаешь такие коменты и сам начинаешь размышлять....
Поэтому, "лучший коментарий" должен жить и очки должны зарабатываться за коменты, а не за посещение сайта. Те кому сайт реально интересен и нужен так и будут его посещать, а те, кто заходит ради очков отсеятся сами собой
Гость
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