Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с ПСЖ:
Это особенный матч, мы подошли к нему правильно. Теперь все зависит от нас. Опыт помогает, мы уже знали, как готовиться к подобному матчу, теперь не хватает последнего шага, который нужно сделать на поле. Мы прошли долгий путь и знаем это, нам просто не хватает последнего маленького шага.
Можно и за лучший комент убрать, но тогда будет еще больше коментов "пустышек" а это не очень интересно читать....
Вот смотрите, Вы же тут один из аксакалов и точно помните многое. Раньше же небыло начисления очков за коменты к ставкам. Админы ввели коррективы, пиши комент к ставке с 30+ символами и зарабатывай еще очки, и люди же стали писать шире, объемнее, интереснее высказывать свою точку зрения! Читаешь такие коменты и сам начинаешь размышлять....
Поэтому, "лучший коментарий" должен жить и очки должны зарабатываться за коменты, а не за посещение сайта. Те кому сайт реально интересен и нужен так и будут его посещать, а те, кто заходит ради очков отсеятся сами собой
Можно и за лучший комент убрать, но тогда будет еще больше коментов "пустышек" а это не очень интересно читать....
Вот смотрите, Вы же тут один из аксакалов и точно помните многое. Раньше же небыло начисления очков за коменты к ставкам. Админы ввели коррективы, пиши комент к ставке с 30+ символами и зарабатывай еще очки, и люди же стали писать шире, объемнее, интереснее высказывать свою точку зрения! Читаешь такие коменты и сам начинаешь размышлять....
Поэтому, "лучший коментарий" должен жить и очки должны зарабатываться за коменты, а не за посещение сайта. Те кому сайт реально интересен и нужен так и будут его посещать, а те, кто заходит ради очков отсеятся сами собой