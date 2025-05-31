Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с ПСЖ:

Главный тренер «Интера» высказался о предстоящем матче с ПСЖ :

Это особенный матч, мы подошли к нему правильно. Теперь все зависит от нас. Опыт помогает, мы уже знали, как готовиться к подобному матчу, теперь не хватает последнего шага, который нужно сделать на поле. Мы прошли долгий путь и знаем это, нам просто не хватает последнего маленького шага.