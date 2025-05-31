Луис Энрике: «Мы постараемся сделать все, что в наших силах»

Главный тренер ПСЖ дал последнее интервью перед финалом Лиги чемпионов:

Легче сказать, чем сделать. Но мы приехали сюда с радостью от игры в футбол, желанием доминировать на протяжении всего матча и отблагодарить наших болельщиков за поддержку. Это финал, у нас есть правильный менталитет и амбиции победить. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы добиться этого. Это будет сложно, вокруг обеих команд царит большое волнение. Нам нужно знать, как приспособиться к этим эмоциям, справиться с ними, как мы обычно это делаем, я думаю, это ключ к успеху. Самое главное – заслужить победу в финале, для этого мы должны играть так, как обычно.