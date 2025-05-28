«Балтика» подпишет полузащитника «Партизана»

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вчера, 13:39

Полузащитник «Партизана» переходит в «Балтику». Об этом сообщил агент футболиста Раде Дуньич.

Клубы согласовали трансфер Ковача. В ближайшее время будут подписаны все документы о переходе. Контракт с «Балтикой» на пять лет. Недавно футболист был вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи отбора к ЧМ , поэтому переход в РПЛ для него будет ещё одним шагом вперёд.

Ковач выступал за «Партизан» с августа 2024 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего центрального полузащитника 37 матчей во всех турнирах, 6 голов и 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает боснийца в 2,5 миллиона евро.