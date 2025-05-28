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«Краснодар» объявил о переходе Жубала

вчера, 12:09

Центральный защитник Жубал заключил личный контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2027 года. Соглашение вступит в силу 1 июня.

31-летний футболист переходит в команду на правах свободного агента. Он будет выступать под 5-м номером.

На протяжении последних пяти лет бразилец играл за «Осер», в составе французского клуба он провёл 180 матчей и отметился 20 голами.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 16:18
Но возраст ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:33
Да он и ушел мягко сказать не из ТОП, по сравнению с Краснодаром это ещё надо взвесить кто "круче" Осер или быки!? В общем мы пришли к общему выводу, что футболист и приобретение Краснодара не вызывают сомнения.
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:30
Добрый день! Вы правы, долгожители в футболе бывают и скорее всего Жубвл отбегает свой контракт в Крснодаре без проблем и лишь по тому, что уровень РПЛ к сожалению низкий....а под стандарты топ 5-6 лиг он уже не пойдет....
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:06
Привет Уважаемый!
По общим меркам да - возрастной игрок (или будет через 2-3 года), но есть примеры и футбольного долголетия. тот же Каннаваро, Пепе, Йолович, Петков..
А вдруг и этот товарищ из их "когорты"?
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:52
Ну что, быков можно плздравить с качественным и опытным защитником! Бразилец был лидером обороны Осера. Одно плохо, возрастной уже, годика 2 поиграет и всё, снова искать игрока на эту позицию. А так, удачи в Краснодаре@!!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:51
Думаю, что Краснодар взял игрока высокого уровня. Жубал довольно результативный защитник да еще и пенальти исполняет. Это качественное усиление состава, которое свидетельствует о больших амбициях клуба и намерении защитить чемпионский титул.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 13:48
Отпустили после автогола. Понятно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:04
Тихо, аккуратно, без шума и пыли взяли хорошего игрока.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:01
Молодцы решают все заранее
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
Видимо ещё может пригодится для Быков в РПЛ. Удачи.
Гость
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