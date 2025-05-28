«Краснодар» объявил о переходе Жубала

Центральный защитник Жубал заключил личный контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2027 года. Соглашение вступит в силу 1 июня.
31-летний футболист переходит в команду на правах свободного агента. Он будет выступать под 5-м номером.
На протяжении последних пяти лет бразилец играл за «Осер», в составе французского клуба он провёл 180 матчей и отметился 20 голами.
По общим меркам да - возрастной игрок (или будет через 2-3 года), но есть примеры и футбольного долголетия. тот же Каннаваро, Пепе, Йолович, Петков..
А вдруг и этот товарищ из их "когорты"?
По общим меркам да - возрастной игрок (или будет через 2-3 года), но есть примеры и футбольного долголетия. тот же Каннаваро, Пепе, Йолович, Петков..
А вдруг и этот товарищ из их "когорты"?