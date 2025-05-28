«Краснодар» объявил о переходе Жубала

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вчера, 12:09

Центральный защитник заключил личный контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2027 года. Соглашение вступит в силу 1 июня.

31-летний футболист переходит в команду на правах свободного агента. Он будет выступать под 5-м номером.

На протяжении последних пяти лет бразилец играл за «Осер», в составе французского клуба он провёл 180 матчей и отметился 20 голами.