Николич — лучший тренер сезона в Кубке России

Рулевой ЦСКА Марко Николич признан лучшим тренером сезона 2024/25 в Кубке России. Специалист набрал 56% голосов и возглавил символическую сборную.
Под руководством серба московская команда выиграла трофей, обыграв в Суперфинале «Ростов».
Рулевой ЦСКА Марко Николич признан лучшим тренером сезона 2024/25 в Кубке России. Специалист набрал 56% голосов и возглавил символическую сборную.
Под руководством серба московская команда выиграла трофей, обыграв в Суперфинале «Ростов».
Николич выиграл Кубок.
Николич выиграл Кубок.