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Николич — лучший тренер сезона в Кубке России

сегодня, 11:59

Рулевой ЦСКА Марко Николич признан лучшим тренером сезона 2024/25 в Кубке России. Специалист набрал 56% голосов и возглавил символическую сборную.

Под руководством серба московская команда выиграла трофей, обыграв в Суперфинале «Ростов».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:26
Вполне логично. Кто выиграл, тот и лучший .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:11
Так и должно било быть. Удачи ему в следующем сезонке.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ qpe3np5qnatd (раскрыть)
сегодня в 12:08
В Кубке России. Быки не дошли даже до полуфинала.
Николич выиграл Кубок.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ qpe3np5qnatd (раскрыть)
сегодня в 12:03
Мусаев кубок России выиграл???
qpe3np5qnatd
qpe3np5qnatd
сегодня в 12:00
Странный выбор, тренер Краснодара по идее должен быть.
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