Кварацхелия получит высшую государственную награду за победу в ЛЧ

Нападающий ПСЖ будет награждён Орденом Победы имени Святого Георгия после того, как выиграл вместе с французским клубом Лигу чемпионов.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе:

Хочу поздравить Хвичу Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов. Это вершина в футболе. Безусловно, для каждого из нас это особая гордость — эта победа, которую одержал Хвича Кварацхелия. Это победа всей нашей страны, именно так воспринял её каждый болельщик. Помимо поздравления, мы также должны поблагодарить его за ту победу, которую он принёс нашей стране. Уверен, что это лишь начало покорения высших вершин, которых он ещё не раз достигнет. Желаю ему больших успехов и в будущем.

У нас есть традиция — когда наши спортсмены достигают высот, мы выдвигаем их на высшие государственные награды. Считаю, что победа в Лиге чемпионов — именно то достижение, которое заслуживает такого признания. В прошлом году он уже был награждён Орденом Чести за успех с национальной сборной, а теперь, за победу в Лиге чемпионов, я хочу представить его к награждению Орденом Победы имени Святого Георгия.

Считаю, что это очень заслуженная награда, которую он получит от государства. По этому поводу мы провели консультации с президентом Грузии, председателем парламента, и единогласно приняли это решение. Президент Грузии наградит его высшей государственной наградой — Орденом Победы имени Святого Георгия.