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Кварацхелия получит высшую государственную награду за победу в ЛЧ

сегодня, 10:48

Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия будет награждён Орденом Победы имени Святого Георгия после того, как выиграл вместе с французским клубом Лигу чемпионов.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе:

Хочу поздравить Хвичу Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов. Это вершина в футболе. Безусловно, для каждого из нас это особая гордость — эта победа, которую одержал Хвича Кварацхелия. Это победа всей нашей страны, именно так воспринял её каждый болельщик. Помимо поздравления, мы также должны поблагодарить его за ту победу, которую он принёс нашей стране. Уверен, что это лишь начало покорения высших вершин, которых он ещё не раз достигнет. Желаю ему больших успехов и в будущем.

У нас есть традиция — когда наши спортсмены достигают высот, мы выдвигаем их на высшие государственные награды. Считаю, что победа в Лиге чемпионов — именно то достижение, которое заслуживает такого признания. В прошлом году он уже был награждён Орденом Чести за успех с национальной сборной, а теперь, за победу в Лиге чемпионов, я хочу представить его к награждению Орденом Победы имени Святого Георгия.

Считаю, что это очень заслуженная награда, которую он получит от государства. По этому поводу мы провели консультации с президентом Грузии, председателем парламента, и единогласно приняли это решение. Президент Грузии наградит его высшей государственной наградой — Орденом Победы имени Святого Георгия.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:56
В обязательном порядке - традицию нарушать нельзя, это святое!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:07
Власти Грузии хотят пропиариться за счет успехов Хвичи к которым они никакого отношения не имеют
112910415
112910415
сегодня в 11:59
президентом станет со временем ! )
catal
catal
сегодня в 11:44, ред.
Ираклий все перепутал.
Вершина в футболе это чемпионат мира, особенно учитывая слова, что это "победа нашей страны", и "он принес победу нашей стране". Он не приносил победу вашей стране, он играет там где шейхи за это платят - во Франции, победила она, коэффициенты победителя ЛЧ выросли у Франции и ее чемпионата.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:44, ред.
Высшей государственной наградой обычно награждают за заслуги перед своим отечеством, а тут....
Capral
Capral ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 11:41
Ключевым игроком?! А в чем это выражается?! Игру он не ведет, лидером команды не является, а на фоне истинных звезд ПСЖ просто меркнет. A не забей он гол Интеру, о нём, вообще никто бы и не вспомнил. Запомните мои слова: его ждет тоже, что и в Наполи- полное забвение... Сначала пошумит, а потом скиснет и начнет получать негативную критику от французской печати, также как в Италии... Он всегда резво начинает, а потом исчезает с радаров.
fifa77707
fifa77707
сегодня в 11:26, ред.
Кварацхелия конечно супер игрок , за пол сезона стал ключевым игроком такой сильной команды , а самое главное ему очень доверяет главный тренер ,а это уже говорит о многом , удачи Квара !
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 11:11
Наверняка и деньги прилагаются.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:04
"но лучше бы деньгами..."....:))))))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:58
Люди хоть узнают, что Грузия не штат США
Capral
Capral
сегодня в 10:56
Если бы он получил от французского правительства Орден Почётного Легиона, тогда, конечно, было бы чем гордиться. А так, награда местного значения...
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