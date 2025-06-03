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Индзаги написал прощальное письмо болельщикам «Интера»

сегодня, 19:57

Бывший главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги, сегодня официально покинувший клуб, обратился к болельщикам в своей прощальной речи.

Дорогая семья «нерадзурри», настало моё время попрощаться с этим клубом после четырёхлетнего пути, в течение которого я сделал всё, что мог. Я благодарю акционеров за доверие, которое никогда не заканчивалось, а также президента и сотрудников клуба за ежедневную помощь. Последнее слово я хочу посвятить миллионам болельщиков «Интера», которые мотивировали меня, плакали и страдали в трудные времена, смеялись и праздновали шесть триумфов, которые мы пережили вместе. Я никогда вас не забуду. Вперёд, «Интер»!

Индзаги являлся главным тренером миланцев с лета 2021 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:14
Прощальное письмо болельщикам и "два конверта" будущему новому наставнику команды.)))
Сп62
Сп62
сегодня в 20:54
Ни что в этом мире не вечно.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 20:45
Да пошёл ты на й! Из за тебя проиграли финал!
bcyrr76ykghx
bcyrr76ykghx
сегодня в 20:25
Что там в письме сообщите???
5hjj5vh5myfd
5hjj5vh5myfd
сегодня в 20:07
Чего ему дальше не работалось в команде, бегают из клуба в клуб
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:05
Смотрю сейчас в моду вошло писать прощальные письма....0
Как то название поменять надо...)
Гость
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