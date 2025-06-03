Индзаги написал прощальное письмо болельщикам «Интера»

Бывший главный тренер миланского «Интера» , сегодня официально покинувший клуб, обратился к болельщикам в своей прощальной речи.

Дорогая семья «нерадзурри», настало моё время попрощаться с этим клубом после четырёхлетнего пути, в течение которого я сделал всё, что мог. Я благодарю акционеров за доверие, которое никогда не заканчивалось, а также президента и сотрудников клуба за ежедневную помощь. Последнее слово я хочу посвятить миллионам болельщиков «Интера», которые мотивировали меня, плакали и страдали в трудные времена, смеялись и праздновали шесть триумфов, которые мы пережили вместе. Я никогда вас не забуду. Вперёд, «Интер»!