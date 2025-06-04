Генеральным директором «Факела» может стать отстранённый от работы арбитр

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сегодня, 16:29

Судья , отстранённый от работы до конца сезона 2024/2025, может окончательно уйти из судейства и занять должность генерального директора «Факела». Отмечается, что он уже собирает свою команду для работы в воронежском клубе.

В ближайшее время губернатор Воронежской области Александр Гусев проведёт встречу с действующим генеральным директором «Факела» , где может объявить ему об отставке. Причинами увольнение Асхабадзе могут стать вылет команды из РПЛ и подозрение его в махинациях вокруг контрактов с поставщиками формы на миллионы рублей.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Факела» может стать руководителем «Торпедо».