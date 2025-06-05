Делап — о своём контракте с «Челси»: «Я пришёл завоёвывать трофеи»

Нападающий «Челси» прокомментировал подписание контракта с лондонской командой.

Я понимаю статус этого клуба и вижу, в каком направлении он движется с этими игроками и главным тренером. Это будет невероятное место для моего развития, и я надеюсь добиться здесь потрясающих результатов и помочь клубу выиграть больше трофеев. Я вырос, наблюдая за этим клубом и за тем, каким невероятным он был на протяжении многих лет. Стремление и желание продолжать завоёвывать трофеи, вернуть клубу его былое величие — вот главная цель.