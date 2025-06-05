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Делап — о своём контракте с «Челси»: «Я пришёл завоёвывать трофеи»

сегодня, 10:32

Нападающий «Челси» Лиам Делап прокомментировал подписание контракта с лондонской командой.

Я понимаю статус этого клуба и вижу, в каком направлении он движется с этими игроками и главным тренером. Это будет невероятное место для моего развития, и я надеюсь добиться здесь потрясающих результатов и помочь клубу выиграть больше трофеев. Я вырос, наблюдая за этим клубом и за тем, каким невероятным он был на протяжении многих лет. Стремление и желание продолжать завоёвывать трофеи, вернуть клубу его былое величие — вот главная цель.

Ранее пресс-служба клуба официально объявила о переходе футболиста из «Ипсвича» за 30 млн евро.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:35
Челси большой проект...но Мареска слабый тренер. Посмотрим.
Гость
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