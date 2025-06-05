Агент Мухина отреагировал на новость о том, что игрок может покинуть ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть «армейцев».
К Максиму проявляют интерес ряд клубов. Но здесь важно оттолкнуться от позиции ЦСКА, пока они не настроены отдавать его в аренду. Клуб хочет, чтобы Мухин начал сборы с ними, а потом, возможно, будут готовы рассмотреть вариант с арендой. Но, если будет интересное предложение для клуба и игрока, то мы сможем договориться. На данный момент рано говорить о возможном трансфере, нужно немного времени.
Напомним, Мухин перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. Его контракт с «красно-синими» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний опорный полузащитник провёл лишь один матч. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.