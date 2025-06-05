Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Мухина отреагировал на новость о том, что игрок может покинуть ЦСКА

сегодня, 14:34

Агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть «армейцев».

К Максиму проявляют интерес ряд клубов. Но здесь важно оттолкнуться от позиции ЦСКА, пока они не настроены отдавать его в аренду. Клуб хочет, чтобы Мухин начал сборы с ними, а потом, возможно, будут готовы рассмотреть вариант с арендой. Но, если будет интересное предложение для клуба и игрока, то мы сможем договориться. На данный момент рано говорить о возможном трансфере, нужно немного времени.

Напомним, Мухин перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. Его контракт с «красно-синими» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний опорный полузащитник провёл лишь один матч. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» возвращает своего воспитанника из Первой лиги
Сегодня, 13:19
Агент Макарова отреагировал на слухи про его возможный переход в «Торпедо»
Сегодня, 12:46
СлухиМакаровым интересуются «Крылья Советов» и «Сочи»
Сегодня, 12:01
СлухиПереговоры Мартирены со «Спартаком» поставлены на паузу
Сегодня, 10:47
«Торпедо» претендует на полузащитника «Динамо»
Сегодня, 09:57
СлухиЦСКА хочет снизить зарплату Пьяничу
Сегодня, 07:55
Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 14:57
В лазарете*
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:50
Отдать в аренду и вся недолга))).
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:48
Посмотрим после сборов... но лучше бы отдали в аренду для игровой практики.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:46
На скамейке сидеть то надоело.
4hszvshv7k4z
4hszvshv7k4z ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 14:40
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     