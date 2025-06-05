Агент Мухина отреагировал на новость о том, что игрок может покинуть ЦСКА

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сегодня, 14:34

Агент полузащитника ЦСКА отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть «армейцев».

К Максиму проявляют интерес ряд клубов. Но здесь важно оттолкнуться от позиции ЦСКА , пока они не настроены отдавать его в аренду. Клуб хочет, чтобы Мухин начал сборы с ними, а потом, возможно, будут готовы рассмотреть вариант с арендой. Но, если будет интересное предложение для клуба и игрока, то мы сможем договориться. На данный момент рано говорить о возможном трансфере, нужно немного времени.