«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Зайнутдинова

Московское «Динамо» активно обсуждает возможность подписания 27-летнего казахстанского защитника Бахтиёра Зайнутдинова, который с 2023 года выступает за турецкий «Бешикташ».
Кроме «бело-голубых», интерес к игроку проявляют «Зенит» и «Краснодар», однако именно московский клуб считается главным претендентом на приобретение футболиста.
В прошедшем сезоне Зайнутдинов провёл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее он защищал цвета ЦСКА.
Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 3,3 миллиона евро. Переговоры продолжаются, и в ближайшее время ожидается решение по трансферу.
https://www.soccer.ru/matches/1134042
https://www.soccer.ru/matches/1134042