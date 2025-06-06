«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Зайнутдинова

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вчера, 15:10

Московское «Динамо» активно обсуждает возможность подписания 27-летнего казахстанского защитника , который с 2023 года выступает за турецкий «Бешикташ».

Кроме «бело-голубых», интерес к игроку проявляют «Зенит» и «Краснодар», однако именно московский клуб считается главным претендентом на приобретение футболиста.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов провёл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее он защищал цвета ЦСКА .

Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 3,3 миллиона евро. Переговоры продолжаются, и в ближайшее время ожидается решение по трансферу.