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«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Зайнутдинова

вчера, 15:10

Московское «Динамо» активно обсуждает возможность подписания 27-летнего казахстанского защитника Бахтиёра Зайнутдинова, который с 2023 года выступает за турецкий «Бешикташ».

Кроме «бело-голубых», интерес к игроку проявляют «Зенит» и «Краснодар», однако именно московский клуб считается главным претендентом на приобретение футболиста.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов провёл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее он защищал цвета ЦСКА.

Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 3,3 миллиона евро. Переговоры продолжаются, и в ближайшее время ожидается решение по трансферу.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
Очень и очень прилично играл в Ростове под руководством Валеры, т.е. Динамо по всей видимости уже Карпинские "хотелки" рассматривает на будущее

https://www.soccer.ru/matches/1134042
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ a-league (раскрыть)
вчера в 19:17
Не могли бы пояснить?
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:47
Как можно вести активную трансферную компанию, не решив главный вопрос, кто будет Главным тренером команды? Если вопрос де-юре и де-фак то решён, то это одно, а если ещё пока всё туманно, то под кого покупать игроков и с кого потом и главне как спрашивать за их будущие спортивные результаты?
a-league
a-league
вчера в 15:45
Если придёт Валера, то понятно почему Динамо заинтересовалось Бахтиёром
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:21
Бахтиер Зайнутдинов выступал прекрасно за ЦСКА на позиции левого крайнего защитника, вингера. И на пике был продан в Турцию за нормальные деньги. Потом в игре за сборную получил тяжёлую травму лица с переломом скуловых костей. Долго не играл. Но на прежний уровень пока не вернулся
Capral
Capral
вчера в 15:15
Не знаю такого, впервые слышу. Но если такого плана как питерский Алип, то это сомнительно... Ростовская оборона, даже в полном составе мне нравится больше, её я знаю, а этот игрок мне незнаком.
Гость
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