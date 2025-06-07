Стала известна сумма, за которую ПСЖ готов продать Доннарумму

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вчера, 09:07

Вратарь может покинуть ПСЖ этим летом.

Парижский клуб готов отпустить своего голкипера, если поступит предложение по трансферу на сумму в 40 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны английского топ-клуба.