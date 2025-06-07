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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Стала известна сумма, за которую ПСЖ готов продать Доннарумму

вчера, 09:07

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма может покинуть ПСЖ этим летом.

Парижский клуб готов отпустить своего голкипера, если поступит предложение по трансферу на сумму в 40 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны английского топ-клуба.

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 21:52
Надеюсь хоть Шевалье купят. Иначе капец Парижу..
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:30
Понятно.)))
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:28
Время покажет конечно, бесспорно..

А говоря о Хейсене, у него один из самых высоких показателей в АПЛ среди всех ЦЗ по выигранным единоборствам и перехватам. Но рановато думаю ушел в Реал
Romeo 777
Romeo 777 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:24
Да Забарный то всё, что угодно может говорить, это его дело.
Я про якобы начальный интерес к его персоне со стороны ПСЖ, которое было опровержено Фабрицио Романо
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:50
Посмотрим. Реал купил Хансена, но Забарный намного сильней испанца в защите. Рано поздно, пойдет на повышение.
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:39
Забарный сказал, что не перейдет в ПСЖ по политическим причинам из-за Матвея.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:33
Не надо продавать....редкий случай способствующий удаче когда два парня с разных частей материка родившиеся в один день в один месяц в один год оказались на месте киперов клуба взявшего ЛЧ...
Привлечёшь деньги - отвернёшь удачу !!
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:22
Вроде, как Романо опроверг интерес ПСЖ к Забарному
Romeo 777
Romeo 777 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:20
Это даже много. Контракт через год заканчивается.
Capral
Capral
вчера в 10:57
40млн, так мало?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:49
Скорей всего продадут Сафонова, чем итальянца. Тем более парижане хотят купить украинского защитника Борнмута Забарного. Энрике хочет видит защитника в своей команде. Украинец согласен перейти с ПСЖ только если Сафонова не будет в ПСЖ.
Vilar
Vilar
вчера в 10:46
После вчерашней игры с нигерией, матюха первый номер в псж, Джанлуиджи Доннарумма понял - надо уходить, хоть куда-нибудь, даже в МС.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:35
Наверное хотят купить кипера, с хорошей игрой ногами, для их стиля это очень важно.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:33, ред.
Даже если они продадут Румму, то всё равно купят топ-кипера. Слабый сафон не будет там основным.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 09:20
Довольно дёшево!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:13
Вчерашнюю игру Матвея не смотрели, наверное, иначе Доннарумму ни за что не продавали бы.
Гость
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