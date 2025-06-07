Стала известна сумма, за которую ПСЖ готов продать Доннарумму

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма может покинуть ПСЖ этим летом.
Парижский клуб готов отпустить своего голкипера, если поступит предложение по трансферу на сумму в 40 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны английского топ-клуба.
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма может покинуть ПСЖ этим летом.
Парижский клуб готов отпустить своего голкипера, если поступит предложение по трансферу на сумму в 40 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны английского топ-клуба.
А говоря о Хейсене, у него один из самых высоких показателей в АПЛ среди всех ЦЗ по выигранным единоборствам и перехватам. Но рановато думаю ушел в Реал
А говоря о Хейсене, у него один из самых высоких показателей в АПЛ среди всех ЦЗ по выигранным единоборствам и перехватам. Но рановато думаю ушел в Реал