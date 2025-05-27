Игроки и тренерский штаб «Наполи» встретились с Папой Римским

Папа Римский Лев XIV встретился с футболистами и руководством клуба «Наполи», который одержал победу в чемпионате Италии.

Возможно, вы не хотели аплодировать, потому что в прессе говорят, что я болею за «Рому». Но вы здесь желанны! Не все, что пишут в СМИ , является истиной. Победа в чемпионате – это цель, которая достигается лишь в конце длительного пути, где важнее всего не разовый успех или выдающееся выступление. Чемпионат выигрывает команда, и под «командой» я подразумеваю как игроков, так и тренера с его штабом, а также весь клуб. Поэтому я рад приветствовать вас и хочу акцентировать внимание на этом аспекте вашего успеха, который я считаю самым значимым.