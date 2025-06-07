ЦСКА теряет лучшего тренера за много лет. Николич уходит после роскошной весны

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вчера, 19:17

Обладатель Кубка покидает Россию.

Решение Николича – симптом болезни РПЛ

Тренера у ЦСКА забирает скромный клуб из Греции. Афинский АЕК плохо завершил сезон: в чемпионском плей-офф у них шесть поражений подряд. Уступали ПАОКу, где играют Оздоев и Чалов, дважды проигрывали «Панатинаикосу», где в запасе есть голкипер Лодыгин, и ещё чемпионам Греции из «Олимпиакоса». АЕК сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций, но сложно пробиться в общий этап. Но даже невысокий уровень чемпионата Греции не мешал ПАОКу забрать Чалова – лучшего центрфорварда ЦСКА последних лет, а другому клубу АЕКу, где управляет бывший директор «Зенита» Рибалта, завербовать Николича.

Из столицы Греции Марко доберется на родину за два часа, а из Москвы домой лететь намного дольше. Близость к семье – одна из причин ухода, хотя понятно, что Марко вряд ли просто соскучился. Он взрослый дядька и привык работать далеко от Сербии. Второй раз в карьере Николич покидает РПЛ после классной весны с победами в чемпионате и в статусе победителя Кубка России. В прошлый раз его выгнал Ральф Рангник: немецкому функционеру захотелось назначить тренером «Локомотива» своего человека, о чем в итоге пожалели. Сейчас говорят о конфликте с заместителем генерального директора ЦСКА , но это лишь одна из версий.

Причина ухода комплексная, а само решение шокирует и является симптомом болезни всей лиги. Николич не верит, что можно в ближайшее время добиться больших успехов с ЦСКА , если управляющая компания под санкциями, а бюджет клуба отличается от расходов мощных конкурентов, вроде «Динамо», «Спартака» и «Зенита». Генеральный директор ЦСКА Бабаев напомнил, что «армейцы» лишь шестые по финансовым возможностям в РПЛ . За прошлый финансовый год ЦСКА потратил почти в три раза меньше денег, чем богачи из «Зенита». Николич боялся, что летом снова останется без качественных трансферов и его будут кормить обещаниями.

Тренеру Николичу не понравилась зимняя трансферная кампания ЦСКА . И хотя без усиления за счет перехода на другую тактическую схему и прогресса хавбека Кисляка собрали очередную успешную серию Марко в РПЛ , а также снова подняли над головой Кубок, ведь в Суперфинале сыграли против «Ростова», а не «Спартака», клуб и тренер в итоге расстаются. Николич допускал такой исход, поэтому у него был контракт лишь на сезон. АЕК готов заплатить 600 тысяч евро за досрочное расторжение сделки наставника и ЦСКА . Греки предложили тренеру 1.7 млн евро против 1.2 млн евро в Москве, но разницу может съесть система налогообложения в ЕС .

Николич уезжает не из-за денег, это очевидно. В прошлый раз после «Локомотива» отправился в ОАЭ , но там Марко быстро наскучило. Теперь добился успеха с ЦСКА . Найдутся желающие заявить, что Николич поступил некрасиво. Но он свободный человек. Нет сейчас у клубов РПЛ козырей для приличных иностранных специалистов. Плохие легионеры рады высоким зарплатам и отсутствию давления результатов – между вторым и двенадцатым местами по факту нет разницы, но сильные наставники хотят играть там, где даже четвертое место имеет значение. Решение Николича демонстрирует просчет директоров ЦСКА , сработали убеждения Хави Рибалты.

Конкуренты радуются потере «армейцев»

Николич стартовал неоднозначно, но зимой тренер и команда нашли общий язык. Многие футболисты смотрелись достойно. Из-за перехода на новую схему пострадал узбекский плеймейкер Файзуллаев, но после выхода на ЧМ -2026 талантливый игрок может подумать о трансфере в другой клуб. Уход тренера Николича может запустить серию потерь, связанных с футболистами, доверявшими именно тренеру. Многое получалось у бразильских защитников Роши и Мойзеса. Сербский латераль Гайич вытеснил весной из основы Келвена, а теперь может принять решение об уходе, ведь ЦСКА остается без тренера.

Упрямому и волевому коллективу не хватает ясности за пределами поля. Гинера видели на праздновании очередной победы Акинфеева в Кубке, но бывший владелец клуба лишь один из управляющих. Другие директора ЦСКА не сумели убедить Николича остаться, подписав с ним контракт в разгар удачной весенней серии. Также не забрали из соглашения пункт об отступных, чем подставились под давление АЕКа. Когда можно за 600 тысяч евро забрать перспективного тренера, то дважды думать не приходится. Николичу всего 45 лет, Марко на несколько лет старше чемпиона Мусаева из «Краснодара».

Наставника Федотова ЦСКА уволил после шестой строчки и 48 набранных очков. Решение напрашивалось, боссы «армейцев» не любят сидеть в таблице ниже «Спартака». Через год Николич собрал 59 пунктов и опередил Станковича. Вот только Марко без усиления состава – касается в первую очередь подписания двух сильных нападающих, не был участником чемпионской гонки. «Краснодар» и «Зенит» заметно выше. Фанаты ЦСКА радовались победе в Кубке страны, но тренер Федотов тоже побеждал в этом турнире, чтобы потом скатиться со второй строчки в РПЛ на пятое место и пережить увольнение.

Какая судьба ждёт команду Николича? ЦСКА будет сложно найти равноценную замену. Перспективные иностранцы хотят в еврокубки, а достойных российских специалистов очень мало. Карпина в ЦСКА не будет, экс-игрок «армейцев» ближе к «Динамо». Уход Николича в худшем случае запустит волну трансферов на выход. Гайич, Келвен, Мойзес, Дивеев, Роша, Обляков и Файзуллаев могут изучить варианты. Как компенсировать потери, если в ЦСКА даже не нашли достойного центрального нападающего после Чалова? У клуба 528 млн рублей убытков за год, судя по самому свежему отчету РФС .