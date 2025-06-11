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Шерки — о переходе в «Манчестер Сити»: «Это было моей мечтой»

вчера, 10:33

Полузащитник Райан Шерки высказался о своём контракте с «Манчестер Сити».

Для меня это мечта. Честно говоря, присоединиться к такому клубу, как «Манчестер Сити», и иметь возможность сделать следующий шаг в своей карьере здесь – это нечто очень, очень особенное. Я усердно работал ради этого всю свою жизнь. Все знают, насколько хорош «Сити» – они добиваются больших успехов на протяжении многих лет. Я хочу взять на себя ответственность помогать команде продолжать побеждать. Мне не терпится показать болельщикам, на что я способен.

О переходе игрока стало известно вчера.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 10:58
Шерки - "МС - мечты сбываются!")
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