Шерки — о переходе в «Манчестер Сити»: «Это было моей мечтой»

Полузащитник высказался о своём контракте с «Манчестер Сити».

Для меня это мечта. Честно говоря, присоединиться к такому клубу, как «Манчестер Сити», и иметь возможность сделать следующий шаг в своей карьере здесь – это нечто очень, очень особенное. Я усердно работал ради этого всю свою жизнь. Все знают, насколько хорош «Сити» – они добиваются больших успехов на протяжении многих лет. Я хочу взять на себя ответственность помогать команде продолжать побеждать. Мне не терпится показать болельщикам, на что я способен.