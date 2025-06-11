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Винисиус — о выходе Бразилии на чемпионат мира: «Мы это сделали»

вчера, 13:36
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после выхода Бразилии в финальную часть чемпионата мира-2026.

Очень доволен сегодняшним результатом. Важно было победить дома и выйти на чемпионат мира, это была наша цель, и мы это сделали. Это была не лучшая наша игра, но в отборочных матчах главное побеждать. Нам важно как следует подготовиться к ЧМ-2026. Теперь пришло время праздновать.

Гол Винисиуса принёс бразильцам победу в матче с Парагваем со счётом 1:0. Благодаря этому Бразилия вышла из отборочной группы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:28
Самая команда. Как бы немцы ещё раза не сделали семёрку. Букмекеры ещё вставят команду Анчелотти выше Аргентины))) так верят что Карло есть тренер способный удивить мир
протон
протон
вчера в 14:31
Респект, что пробились через жёсткий отбор в Южной Америке, всего 7 мест на 10 команд
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:27
кряхтели, пыжились и ШМОГЛИ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:17
Мундиаль без сб. Бразилии это не Мундиаль)))
catal
catal
вчера в 14:04
После изучения статистики карьеры Винисиуса лично для себя сделал вывод, что в сборной Рафинья слева был бы на 200% эффективнее. Винисиус крайне нестабильная боевая единица, требующая к себе в обратную сторону - стабильного отношения как к суперзвезде.
Этот сезон он вообще провалил. Хуже было только в первый сезон в Реале, 42 удара 2 гола 4,5% реализации, для нападающего это просто позор. Но ему было 18 лет... А сейчас? Переоцененный.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:56, ред.
10 команд в отборе, 6 команд выходит напрямую, одна команда отправляется в стыки, откровенно в пролёте всего 3 команды.
Не выйти Бразилии из такой малины это даже не позор и не фантастика, а что то за гранью разумного.
А в словах Вини это звучит как будто они первый раз на чемпионат мира попали.
Ну, наверное ещё скажете, что без Анчелотти точно не вышли бы.
Как измельчала сборная Бразилия!
Это примерно 5-6 состав 90-х, 00-х годов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:48
Что за радость ???
Часто не выходят ???
shlomo
shlomo
вчера в 13:39
Вини сделал подарок Папе Карло..., :)))
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