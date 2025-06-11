Винисиус — о выходе Бразилии на чемпионат мира: «Мы это сделали»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после выхода Бразилии в финальную часть чемпионата мира-2026.
Очень доволен сегодняшним результатом. Важно было победить дома и выйти на чемпионат мира, это была наша цель, и мы это сделали. Это была не лучшая наша игра, но в отборочных матчах главное побеждать. Нам важно как следует подготовиться к ЧМ-2026. Теперь пришло время праздновать.
Гол Винисиуса принёс бразильцам победу в матче с Парагваем со счётом 1:0. Благодаря этому Бразилия вышла из отборочной группы.
Этот сезон он вообще провалил. Хуже было только в первый сезон в Реале, 42 удара 2 гола 4,5% реализации, для нападающего это просто позор. Но ему было 18 лет... А сейчас? Переоцененный.
Этот сезон он вообще провалил. Хуже было только в первый сезон в Реале, 42 удара 2 гола 4,5% реализации, для нападающего это просто позор. Но ему было 18 лет... А сейчас? Переоцененный.