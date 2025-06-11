«Разочаровывающий результат». Тухель в шоке от исторического поражения Англии

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вчера, 12:55

Но не всё так плохо.

Успешно стартовали в отборе, но игра с Андоррой разочаровала

«Три льва», пожалуй, в любой группе будут главным фаворитом, и ситуация в группе К отбора на чемпионат мира-2026 – не исключение. Подопечным Томаса Тухеля достались в соперники Албания, Сербия, Латвия и Андорра – из всех только сербы могут навязать какое-то сопротивление. И первые матчи для англичан в плане результата сложились отлично. Коллектив взял три победы из трёх – не оставил и шанса албанцам и латвийцам, позже обыграл Андорру. Что ещё важнее – за эти три встречи национальная команда даже не пропустила ни разу (разница мячей – 6:0).

Но это только результат – если говорить о содержании, проблем гораздо больше. С той же Андоррой игра была по-настоящему унылой. Да, можно парировать, что соперник припарковал автобус – причём настолько очевидный, что другой такой вспомнить сложно (владели мячом 17% времени, остались с нулём ударов в створ, обороняли ничью). Даже так игра «трёх львов» не убеждала, скоростей не хватало – и только гол Кейна спас команду. Сам форвард после матча отмечал, что для сборной это была не лучшая игра. Тухель был ещё более категоричен:

Мне показалось, что команда не до конца осознавала, что счет в отборочном матче чемпионата мира всего лишь 1:0. Постепенно энергия угасала – именно тогда, когда нужно было прибавлять. Но нам повезло, и мы победили. Мне не понравилось отношение, с которым мы завершали игру. Нам не хватало серьезности, которая необходима в квалификационных матчах ЧМ . Думаю, мы играли с огнем. Это было не то, что требовалось от нас в таком матче.

Слишком активная ротация

Прежде всего важно отметить, что англичане провели лишь четвёртый матч под руководством Тухеля. Немцу нужно познакомиться с возможностями команды и найти оптимальные сочетания в рамках своей системы, отсюда и активная ротация. В такой ситуации блеклая игра неизбежна – страдает сыгранность, взаимопонимание. После игры с Андоррой Тухель перешёл на другую схему. Тогда играли в «4-2-3-1», на матч с Сенегалом вышли в «4-4-2». И единственная позиция, которая осталась без изменений – форвард. Что тогда, что теперь в старте вышел Харри Кейн. Сменили даже вратаря – вместо опытного Пикфорда последний рубеж защищал Дин Хендерсон.

В центре обороны – Колуилл и Чалоба вместо Консы и Бёрна, Джеймса и Джонса на флангах сменили Льюис-Скелли и Уокер, в центральной оси недосчитались Беллингема и Палмера – на товарищеский матч Тухель выбрал Райса и Галлахера. Гордон и Сака вместо Мадуэке и Роджерса, в пару к Кейну поставили Эзе.

Быстрый гол пошёл во вред

Даже так у подопечных Томаса Тухеля было определённое преимущество, да и начало матча сложилось удачно. Англичане накрыли Сенегал при выходе из обороны, развернули свою атаку, Гордон выцеливал в дальний, вратарь парировал. Харри Кейн подоспел на добивание раньше, чем его накрыли защитники. КПД у атаки был запредельный – да и Сенегал частично помог своими ошибками.

В любом случае первые 30 минут матча «трём львам» удались – они могли и увеличивать отрыв. Но после этого что-то в команде выключилось. Незадолго до перерыва прошёл заброс на Джексона, Николас почти с линии аута отдал на Сарра – Уокер проиграл борьбу и пропустил полузащитника к мячу. Англичане продолжали нагнетать, в то же время гости терзали оборону «трёх львов» вертикальными атаками. На 62-й минуте Кулибали одной передачей вскрыл оборону Англии – отдал далеко вперёд на Диарра под забегание, тот без сопротивления влетел в штрафную и отправил мяч между ног Хендерсону. После того как гол Беллингема в концовке отменили, «три льва» перешли в массированное наступление, и Сенегал в добавленное время поймал соперника на контратаке. Гости получили выход 4 в 3, Камара успел перевести на Сабали, тот пробил мимо вратаря – так и забрали уверенную победу.

Такие матчи нужны англичанам

Это товарищеский матч, но он принёс огромное разочарование. Вот что говорит Тухель:

Да, это разочаровывающий результат. Было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Мы достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, а наш лучший отрезок был при счете 1:2. Мы пропустили два очень простых гола, надо защищаться лучше.

К этому добавляется ещё один факт – сборная Англии впервые в своей истории уступила африканской сборной. До этого были 15 побед и шесть ничьих.

На это стоит посмотреть под другим углом. Это лишь начальный этап работы Томаса Тухеля со сборной Англии – команда проходит процесс становления. И причины ошибок более чем очевидны – менеджер экспериментирует с игровыми сочетаниями и ищет оптимальные, пока статус матчей позволяет это делать. Нелепые ошибки, лёгкие голы, поражения – это всё следствие таких действий. Это естественно и даже необходимо. Вдобавок в отборочном турнире Англия не встретит необходимого уровня сопротивления, Тухелю надо проследить, насколько эффективны связки против соперников их уровня. Латвия и Албания просто не дадут необходимый уровень нагрузки. Пока всё в любом случае идёт по плану.