 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сильянов — об интересе других клубов: «Окончательных предложений не было»

вчера, 07:56

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Зенит» и «Динамо».

Я очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года. Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать всё, чтобы приносить клубу пользу. Разговоры о переходе в другую команду были, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всём из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.

Ранее было официально объявлено о продлении контракта Сильянова с «Локомотивом» до 2029 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Динамо» будет бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за Осипенко
Вчера, 00:53
Слухи«Зенит» договорился с «Фламенго» о трансфере Жерсона
11 июня
Слухи«Ахмат» заинтересован в подписании нападающего «Локомотива»
11 июня
«Сочи» выкупит права на Писарского у «Крыльев Советов»
11 июня
СлухиПереход Жерсона в «Зенит» может не состояться из-за суммы трансфера
11 июня
СлухиПредставитель Карраскаля: «Хорхе не согласовал контракт с „Фламенго“»
11 июня
 
Все комментарии
Vitserb
Vitserb
вчера в 13:05
Сильянову стоит только пожелать успехов в Локомотиве.
lotsman
lotsman
вчера в 09:14
Это только слухи. Сейчас каждый агент старается разрекламировать своего клиента для более удачной сделки.)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:57
Слухи, скорее всего, агент распускал
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:24
В Зените щас благоволят гастарбайтерам! Ему не надо туда! И тренер там выдающийся)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 