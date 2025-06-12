Сильянов — об интересе других клубов: «Окончательных предложений не было»

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вчера, 07:56

Защитник «Локомотива» прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Зенит» и «Динамо».

Я очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года. Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать всё, чтобы приносить клубу пользу. Разговоры о переходе в другую команду были, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всём из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.

Ранее было официально объявлено о продлении контракта Сильянова с «Локомотивом» до 2029 года.