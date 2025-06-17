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«Динамо» забавным образом анонсировало переход Осипенко

вчера, 22:30

«Динамо» оригинально анонсировало переход в команду защитника «Ростова» Максима Осипенко.

Москвичи в своём телеграм-канале опубликовали ролик с очередью в магазине, где представители клубов торгуются за защитника.

В видео «Химки» показаны в образе нищего, сидящего у гастронома с просьбой «подать» на лицензию. «Зенит» — зажиточный бородач, который в прошлом году делал «контрольную закупку», «Спартак» — лысый мужчина, который постоянно разговаривает по телефону (отсылка к Станковичу и Комличенко), «Краснодар» — парень, стоящий в очереди с прошлого года, а «Локомотив» — молчаливый мужчина, появившийся в ролике для массовки.

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a-league
a-league ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:49
C Заболотным - 10-е
112910415
112910415
сегодня в 04:56
и это вполне остроумно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:00
А потом они заняли восьмое место в чемпионате)
Futurista
Futurista
вчера в 22:50
Зенит — зажиточный бородач ))...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:49
А слабо сделать ролик о том, как Александр Мостовой в очереди борется за возможность пройти стажировку в Динамо под руководством самого Валерия Карпина. Новому главному тренеру Динамо предстоит прокомментировать слова бывшего Царя. Валере ещё повезло, что чемпионат России не начался - журналисты обязательно задали бы вопрос на послематчевой пресс-конференции.
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