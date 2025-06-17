«Динамо» забавным образом анонсировало переход Осипенко

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вчера, 22:30

«Динамо» оригинально анонсировало переход в команду защитника «Ростова» .

Москвичи в своём телеграм-канале опубликовали ролик с очередью в магазине, где представители клубов торгуются за защитника.

В видео «Химки» показаны в образе нищего, сидящего у гастронома с просьбой «подать» на лицензию. «Зенит» — зажиточный бородач, который в прошлом году делал «контрольную закупку», «Спартак» — лысый мужчина, который постоянно разговаривает по телефону (отсылка к Станковичу и Комличенко), «Краснодар» — парень, стоящий в очереди с прошлого года, а «Локомотив» — молчаливый мужчина, появившийся в ролике для массовки.