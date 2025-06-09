 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига чемпионов 2024/2025

Лапорта уговаривает Чеферина не наказывать «Барселону» слишком строго

вчера, 17:27

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином.

По информации Marca, каталонский клуб понимает, что будет наказан за несоответствия в бухгалтерском учёте, выявленные УЕФА. Лапорта встретился с Чеферином, чтобы попытаться объяснить ему бухгалтерские тонкости продажи медиаправ и последующего учёта вырученных средств в качестве операционных доходов. Президент каталонцев остался очень доволен общением и надеется, что санкции не будут слишком суровыми.

«Сине-гранатовым» могут грозить сокращение размеров заявки на Лигу чемпионов в следующем сезоне, внушительный штраф или даже снятие очков, если нарушение действительно будет установлено.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 280 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»
05 июня
У «Интера» и «Барселоны» большие неприятности. Чиновники УЕФА вынуждены наказать грандов
05 июняRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
УЕФА грозит «Барселоне» штрафом или снятием очков
04 июня
Варламов прокомментировал дисквалификацию Циберкина на 10 лет
31 мая
ОфициальноИгрок казанского «Сокола» Циберкин дисквалифицирован на 10 лет
30 мая
Удаление игрока махачкалинского «Динамо» Касинтуры оставлено в силе
28 мая
 
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:47
это просто образное сравнение)))
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:51
А не то Барселона сама заявит на Чеферина. Любой топ клуб - это ящик Пандоры. Нельзя трогать!
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:23
Лять, а при чем тут Мадрид?) не в одной своей беде фаны Реала не объвиняют Барсу, если бы там была какая нибудь не справедливость, или специальное потопление Барсы, ваше руководство во весь голос бы в прессу кричали, что из топят. Знают же что виноваты сами, ни разу не слово не сказали, не против Уефа, не тем более против Мадрида, что за детский сад
catal
catal
вчера в 18:37
Забавный спорт, футбол. Продайте Ямаля в Сосьедад или Алавес.
Может это решит настоящие проблемы Барселоны?
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:14
Интересно Чем все эти уговоры закончатся
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:52
Типа-слегка отшлёпать и всё?
99cv524rn6nu
99cv524rn6nu
вчера в 17:46
На нары обоих надо за такие уговоры
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:42, ред.
это есть повторное нарушение, и Барса легко не отделаются.
но как известно, любое давление, вызывает сопротивление.
образно- Барса- колеса феррари, Мадрид- палки в эти колеса.
Барса найдет выход и компромисс.
ведь мы знаем, ворон ворону глаз не выклюет.
все будет ок ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 