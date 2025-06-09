Лапорта уговаривает Чеферина не наказывать «Барселону» слишком строго

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином.
По информации Marca, каталонский клуб понимает, что будет наказан за несоответствия в бухгалтерском учёте, выявленные УЕФА. Лапорта встретился с Чеферином, чтобы попытаться объяснить ему бухгалтерские тонкости продажи медиаправ и последующего учёта вырученных средств в качестве операционных доходов. Президент каталонцев остался очень доволен общением и надеется, что санкции не будут слишком суровыми.
«Сине-гранатовым» могут грозить сокращение размеров заявки на Лигу чемпионов в следующем сезоне, внушительный штраф или даже снятие очков, если нарушение действительно будет установлено.
Может это решит настоящие проблемы Барселоны?
Может это решит настоящие проблемы Барселоны?
но как известно, любое давление, вызывает сопротивление.
образно- Барса- колеса феррари, Мадрид- палки в эти колеса.
Барса найдет выход и компромисс.
ведь мы знаем, ворон ворону глаз не выклюет.
все будет ок ))
но как известно, любое давление, вызывает сопротивление.
образно- Барса- колеса феррари, Мадрид- палки в эти колеса.
Барса найдет выход и компромисс.
ведь мы знаем, ворон ворону глаз не выклюет.
все будет ок ))