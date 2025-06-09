Лапорта уговаривает Чеферина не наказывать «Барселону» слишком строго

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вчера, 17:27

Президент «Барселоны» встретился с президентом УЕФА .

По информации Marca, каталонский клуб понимает, что будет наказан за несоответствия в бухгалтерском учёте, выявленные УЕФА . Лапорта встретился с Чеферином, чтобы попытаться объяснить ему бухгалтерские тонкости продажи медиаправ и последующего учёта вырученных средств в качестве операционных доходов. Президент каталонцев остался очень доволен общением и надеется, что санкции не будут слишком суровыми.

«Сине-гранатовым» могут грозить сокращение размеров заявки на Лигу чемпионов в следующем сезоне, внушительный штраф или даже снятие очков, если нарушение действительно будет установлено.