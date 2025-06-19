Сауль Гуарирапа покидает ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе Сауля Гуарирапы.
Нападающий ранее выступал за армейцев на правах аренды и теперь возвращается в «Сочи».
В составе ЦСКА 22-летний форвард провёл 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов.
Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе Сауля Гуарирапы.
Нападающий ранее выступал за армейцев на правах аренды и теперь возвращается в «Сочи».
В составе ЦСКА 22-летний форвард провёл 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов.
ЦСКА нужен нападающий более забивной не запарывающий голевые моменты.
Удачных игр Саулю в Сочи.
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ЦСКА нужен нападающий более забивной не запарывающий голевые моменты.
Удачных игр Саулю в Сочи.
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