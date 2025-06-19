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Сауль Гуарирапа покидает ЦСКА

вчера, 11:11

Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе Сауля Гуарирапы.

Нападающий ранее выступал за армейцев на правах аренды и теперь возвращается в «Сочи».

В составе ЦСКА 22-летний форвард провёл 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 21:07
Долго запрягал. В концовке аренды появлялись редкие вспышки активности, но этого мало для нападающего. Эти же проблемы и у Мусаева. Убежать, обыграть это не про него к сожалению.
Ев17
Ев17
вчера в 16:09
Невелика потеря
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:48
Отпахал годик в ЦСКА, получил хорошую практику и вернулся в Сочи.
ЦСКА нужен нападающий более забивной не запарывающий голевые моменты.
Удачных игр Саулю в Сочи.
.
Futurista
Futurista ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 12:25, ред.
Вытянул коней на 3-е место...по сути забил 5 решающих мячей в последних турах с марта месяца...
2g9h9ka2xme4
2g9h9ka2xme4 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 12:19
А что делал в ЦСКА например Заболотный?
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 12:19
Не велика потеря хотя выручал и не раз
Vilar
Vilar
вчера в 12:16
А что он вообще делал в ЦСКА?
e4nmk2a4jnjc
e4nmk2a4jnjc
вчера в 11:55
Холодно ему в Москве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:37
Это может оказаться потерей...
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